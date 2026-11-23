El Asuficc se prepara para celebrar su sexta edición, con una variada programación, que incluirá un foco en el cine español y un concurso de cortometrajes paraguayos. Todas las proyecciones del festival, que se realizará del 24 al 28 de noviembre, serán de acceso libre y gratuito.

Lea más: Lo nuevo de “Los Juegos del Hambre” arrasa en su estreno con 225 millones de recaudación

La apertura del Asuficc será este martes a las 19:00 en el Centro Cultural de España en Asunción “Juan de Salazar” (Herrera c/ Tacuary) con la proyección de la película “Rose”, protagonizada por Sandra Hüller.

El largometraje, dirigido por Markus Schleinzer, es una producción entre Austria y Alemania. La historia está ambientada en el siglo XVII y sigue a un misterioso soldado que llega a un pueblo protestante de Alemania y afirma ser heredero de una granja abandonada. Su llegada despierta preguntas sobre la identidad, la pertenencia y las convenciones sociales.

Esta edición del festival contará con cinco sedes, en las cuales se llevarán a cabo las proyecciones o actividades de formación. Las mismas son:

Auditorio del Centro Cultural de España en Asunción (Herrera 834 c/ Tacuary)

Sala Molière de la Alianza Francesa de Asunción (Mcal. Estigarribia 1039)

Teatro Tom Jobim de la Embajada de Brasil (Eligio Ayala c/ Perú)

Casa de la Integración de CAF (Mcal. López 1208)

Espacio Cultural Augusto Roa Bastos - OEI (Humaitá 558)

La programación del Asuficc reunirá a 31 producciones nacionales e internacionales, las cuales se distribuirán en diversas categorías: Competencia Oficial de Largometrajes, Competencia Internacional de Cortometrajes y la Competencia de Cortometrajes Paraguayos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Estas secciones buscan dar visibilidad a obras cinematográficas que destacan por su singularidad artística y sus búsquedas formales, promoviendo el diálogo entre la producción nacional y las nuevas tendencias del cine internacional”, señalaron desde la organización del festival.

El jurado de la Competencia Internacional de Largometrajes estará conformado por la cineasta paraguaya Paz Encina, el montajista italiano Andrea Gandolfo y el cineasta boliviano Diego Mondaca.

En tanto, la Competencia Internacional de Cortometrajes tendrá como jurados a la directora y montajista chilena Beatriz Arias, al actor paraguayo Diro Romero y el cineasta paraguayo Armando Aquino.

La Competencia de Cortometrajes Paraguayos será evaluada por un jurado integrado por el productor, director y guionista argentino Martín Rodríguez, la realizadora y productora brasileña Giuliana Zamprogno y la gestora cultural paraguaya María Glauser.

En el marco del 50 aniversario del Centro Cultural de España en Asunción, el Asuficc presentará un foco dedicado al cine español. En este segmento se exhibirán tres títulos que buscan acercar al público distintas expresiones de esta cinematografía. Estos son:

“Unicorn Wars” (2022), de Alberto Vázquez

“El espíritu de la colmena” (1973), de Víctor Erice

“También la lluvia” (2010), de Iciar Bollaín

Según destacaron los organizadores del Asuficc, para esta edición se recibieron 721 postulaciones provenientes de 48 países.

Asuficc Lab, el espacio de formación del festival

El Asuficc 2026 también ofrecerá un espacio de formación que contará con la participación de invitados internacionales como el cineasta, guionista y montajista brasileño Affonso Uchôa; el director de arte y productor audiovisual español Miguel Pelegrín; y la investigadora, guionista y directora de arte brasileña Karine Assis.

Cinco proyectos paraguayos fueron seleccionados para el Asuficc Lab, el laboratorio de desarrollo de proyectos cinematográficos, que contará con la mentoría de Uchôa. Los proyectos seleccionados en esta edición son:

“Marzo 99″ , de Lautaro Agüero

“Mamá no me dio permiso” , de Gabriela Parra

“Mandarinas” , de Nicolás Zárate

“Ñande” , de Ximena Barba Rehnfeldt

“Oimeva”, de Luis Corrales

El ganador del Asuficc Lab recibirá como premio la posibilidad de enviar a un representante del Mercado Audiovisual Ventana Sur, incluyendo traslado, alojamiento y acreditación.

El jueves 26 a las 16:00, en el Espacio Cultural Roa Bastos de la OEI, se realizará la clase magistral “Diseñar la ficción”, a cargo del español Miguel Pelegrín.

En este encuentro, el profesional que trabajó con cineastas como Pedro Almodóvar e Isabel Coixet, compartirá sus experiencias y metodología de trabajo en torno a la dirección de arte.

En tanto, el viernes a las 16:00 en el Espacio Cultural Roa Bastos de la OEI, se realizará el encuentro “Prácticas de Cine y Educación en Brasil”, con Karine Assis.

Esta actividad apunta a dar a conocer las experiencias en torno a las prácticas de Cine y Educación desarrolladas en Brasil, donde este campo cuenta con un importante marco legal, a partir del cual el cine es un componente curricular complementario integrado a la propuesta pedagógica escolar.

La programación del Asuficc 2026 día por día

En el siguiente cuadro podrás consultar la programación del Asuficc día por día, en cada una de las sedes. Las actividades son de acceso libre y gratuito.

El cierre del festival será el sábado en el Teatro Tom Jobim de la Embajada de Brasil, a partir de las 19:00. Allí se conocerá a los ganadores del festival y se proyectarán los mediometrajes “+10k”, de Gala Hernández López; y “Disciplina”, de Affonso Uchoa.

El Asuficc tuvo su primera edición en el año 2021 y fue creado con el objetivo de acercar al público paraguayo propuestas singulares del público contemporáneo internacional, promover la creación audiovisual nacional y generar espacios de formación, reflexión e intercambio.

En su edición anterior convocó a 1.400 espectadores, dando cuenta del creciente interés del público por descubrir nuevas propuestas cinematográficas.