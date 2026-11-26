Título original: Recen por mí: La historia de Francisco
Dirección: Facundo Bartucci
Calificación: Apta para todo público
Duración: 110 minutos
Asunción
- Cinemark: 2D Castellano: 19:40
- Itaú Cinemapop del Sol: 2D Castellano: (*) 13:20; Domingo matinal 2D Castellano: (*) 11:10
- Cines Itaú Hiperseis: 2D Castellano: (*) 13:00, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40
- Cine Multiplaza: 2D Castellano: (*) 12:45, 17:10
- Cine Villamorra: 2D Castellano: (*) 12:45, 16:15, 20:45
- Itaú Cinemapop del Mall: 2D Castellano: (*) 14:20; Domingo matinal 2D Castellano: (*) 11:30
San Lorenzo
- Cines Pinedo: 2D Castellano: (*) 13:00, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40
- Itaú Cinemapop San Lorenzo: 2D Castellano: (*) 13:10; Domingo matinal 2D Castellano: (*) 11:00
- Cine Fuente: 2D Castellano: (*) 13:00, 17:15
Lambaré
- Itaú Cinemapop Cerroalto: 2D Castellano: 16:15; Domingo matinal 2D Castellano: (*) 11:00
Mariano Roque Alonso
- Itaú Cinemapop Mariano: 2D Castellano: () 13:10, 18:20; Domingo matinal 2D Castellano: () 11:00
Itauguá
- Itaú Cinemapop Paseo Guaraní: 2D Castellano: 16:15; Domingo matinal 2D Castellano: (*) 11:00
Coronel Oviedo
- Cinemapop D Shopping: 2D Castellano: (*) 14:00; Domingo matinal 2D Castellano: (*) 11:20
Caaguazú
- Cine Art Caaguazú: Castellano: 19:00
Ciudad del Este
- Cine Art Ciudad del Este - Shopping Zuni: Castellano: 19:00
- Cine Art Plaza - Shopping Plaza City: Castellano: 19:00
- Cinemark Ciudad del Este: 2D Castellano: 16:10