Las comunidades campesinas Primero de Marzo y Las Leñas Paraíso son las protagonistas del largometraje de ficción “El mundo es nuestro - Yvy Ñanemba’e”, del director argentino Francisco Márquez. La película está completamente hablada en guaraní y fue filmada en los departamentos de Canindeyú y Alto Paraná.

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El largometraje tendrá su estreno mundial en el International Film Festival Rotterdam (IFFR), en los Países Bajos, cuya edición número 56 se celebrará del 28 de enero al 7 de febrero de 2027.

A través de un comunicado de prensa, los responsables de la película señalaron que los habitantes de estas dos comunidades campesinas protagonizaron este filme “como si fuese una fábula contemporánea”, que “vincula el presente de lucha de este pueblo con la guerra contra la Triple Alianza en el siglo XIX”.

“Una película que, a partir de la observación sensible de la realidad, propone un relato lleno de fantasía”, indicaron.

La trama presentará a Lorenza, quien junto a su familia sobreviven haciendo venta ambulante en las calles de la ciudad. En busca de una vida mejor, deciden trasladarse a las tierras ocupadas por una comunidad campesina, en lo profundo del monte. Pero la amenaza del desalojo policial es inminente.

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En contacto con la naturaleza, Lorenza experimenta una conexión mística con otra vida: la de una soldada paraguaya durante la Guerra contra la Triple Alianza en el siglo XIX. A medida que el pasado y el presente se entrelazan, Lorenza encuentra en ambas vidas la fuerza para encabezar la resistencia y defender la tierra que ahora llaman hogar.

Según el director, esta película fue realizada “con un profundo amor por las personas y el territorio que retrata”. Afirmó además que le gustaría que el público, al verla, pudiera acercarse a la vida de esta comunidad.

“Que permita mirar más allá de las representaciones estigmatizantes que suelen pesar sobre las comunidades campesinas y sus luchas para descubrir a las personas que las habitan, sus vínculos, sus deseos y sus proyectos de futuro”, añadió.

El cineasta también indicó que el realismo tradicional puede ser bastante limitante y es importante asumir la imaginación como parte de la vida y herramienta para pensar en un futuro distinto.

“Es por esto que la película está pensada como una fábula, en una zona híbrida entre realidad, recuerdo y fantasía”, acotó.

El reparto de esta película está conformado por Lorenza Rojas, Carlos Yegros, Ronaldo Morínigo, Andrés Martínez, Severiano Ruiz Díaz y Milciades Quintana. Cuenta además con la participación especial de la actriz paraguaya Hebe Duarte (“Las acacias”).

“El mundo es nuestro” es una coproducción entre Argentina, Brasil, Paraguay, España y Francia. La misma fue realizada en conjunto por la productora argentina Pensar con las manos y la Comunidad Primero de Marzo.

Como coproductores participan Terceira Imagem, Sapukai Cine, Tinglado Films, Altamar Films y Multiverso Produções. En tanto, como productores asociados están Bord Cadre, Sovereign Films, Sabaté Films, Tekoha Audiovisual, Les CigognesFilms y Verónica Lobariñas.

Según detallaron a través del citado comunicado, el estreno de “El mundo es nuestro” se dará en un contexto de persecución política de los referentes de la Comunidad Primero de Marzo y la detención de su principal dirigente, Jorge Mercado.

¿Quién es Francisco Márquez, el director de “El mundo es nuestro”?

Francisco Márquez es un cineasta argentino nacido en Buenos Aires, en el año 1981. Es egresado de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc), donde actualmente se desempeña como docente.

Su filmografía abarca producciones como el documental “Después de Sarmiento” (2015) y las ficciones “La larga noche de Francisco Sanctis” (2016), en codirección con Andrea Testa, y “Un crimen común” (2020).

Sus películas fueron seleccionadas en los festivales más importantes del mundo como el de Cannes, Berlín y San Sebastián; y fueron programadas en plataformas digitales como Netflix, Amazon y MUBI.

Este largometraje se realizó con apoyos del Instituto de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina (INCAA), el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP) y la Agencia Nacional do Cinema de Brasil (Ancine), y el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes de Paraguay (Fondec).

También colaboraron el Programa Ibermedia, Fondo de las Islas Canarias, Hubert Bals, Ciclic.