“Inspiradoras 2026″ se realizará este sábado 29 en el CCE Asunción (Herrera c/ Tacuary), desde las 16:00 y hasta las 21:00. La actividad es organizada en el marco del 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Esta actividad apunta a ser un “espacio donde la música, la reflexión, la creación colectiva y una feria de artesanía, arte y diseño se unen para celebrar las voces, trayectorias, luchas y memorias que nos sostienen”.

También propiciará momentos para “discutir el lugar de las mujeres en la cultura, apuntando al reconocimiento, escucha y análisis de perspectivas a futuro en la suma de reivindicaciones del sector”, según detalló el centro cultural.

Esta será la tercera edición de “Inspiradoras”, un ciclo del CCE Asunción que se despliega todo el año, pero principalmente en torno al 25N.

En este sentido, destacaron que esta edición toma la figura de Josefina Plá como referencia para la lectura del presente, concibiendo su legado como un modelo para hacer del arte, el pensamiento crítico y el trabajo cultural un modo de habitar el mundo.

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El programa completo de “Inspiradoras 2026″ en el CCE Asunción

Las actividades de “Inspiradoras 2026″ se dividirán en dos espacios del CCE Asunción: el patio y la Biblioteca Las Sinsombrero, donde se llevará a cabo el encuentro “Mujeres y cultura ¿en qué estamos?“. Todas serán de acceso libre y gratuito.

En el marco de esta actividad se tendrá la presentación de Alorí, el proyecto musical de la violinista, cantante y compositora española Violeta Veinte, en formato íntimo a dúo junto a la guitarrista Leire Corpas.

La propuesta transita entre el folklore ibérico, el jazz contemporáneo, la canción y la improvisación libre, tomando como punto de partida la memoria musical de la tradición oral castellana.

También estará en escena la Camerata Fem de Sonidos de la Tierra, que busca inspirar el empoderamiento de las mujeres, promover su participación en la música y abrir más oportunidades en todos los ámbitos.

Su repertorio recorre temas inspirados en la mujer, en un viaje que va desde el barroco y el clásico hasta el rock, el pop y la música folclórica.

Patio del CCE Asunción

16:00 DJ Set Jazzy-K, Colectivo Hijas de Púa

16:00 Feria Inspiradoras: artesanía arte y diseño

17:00 a 20:00 Espacio de cuidado y juego para infancias (2 a 11 años)

17:00 Taller “Estampando nuestra fuerza”, a cargo de Miryam Huertos

19:00 Mesa de serigrafía, a cargo de Ruth Flores

20:00 Concierto “Voces de mujeres”, con Violeta Veinte - Alorí

21:00 Concierto “Voces de mujeres”, con Camerata Fem

Biblioteca las Sinsombrero del CCE Asunción

17:00 Ronda 1: Territorios y comunidades: la cultura que hacemos juntas

Esta ronda se focalizará en las mujeres que sostienen la vida cultural de los barrios y territorios: en sus saberes, sus redes de cuidado y su lugar en la toma de decisiones.

María Denis: presidenta de la organización de ollas populares Articulación Pykui.

Cira Novara: educadora popular, psicóloga y especialista en Políticas Sociales y Gestión Educativa.

María Glauser: productora cultural y miembro de Amigos del Parque Caballero (AAPC).

Camila Jara: diseñadora gráfica, ilustradora y gestora de la Plaza San Silverio.

18:00 Ronda 2: Crear sin violencias: mujeres en el cine, la música y las artes visuales

En este espacio se abordarán las condiciones en que crean las mujeres en el cine, la música y las artes visuales: los espacios conquistados, las brechas que persisten y las herramientas, como los protocolos contra la violencia de género, que buscan transformar el sector cultural.