El Asuficc cerró este sábado su sexta edición, tras ofrecer cinco días de una variada programación de largometrajes y cortometrajes en diferentes espacios de Asunción. El Teatro Tom Jobim de la Embajada de Brasil albergó por primera vez al festival y se convirtió en el escenario del acto de clausura, en el que se presentaron los mediometrajes “+10k”, de la española Gala Hernández López y “Disciplina”, del cineasta brasileño Affonso Uchôa.

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Juanjo Pereira y Cynthia García Calvo, los organizadores del Asuficc, presentaron un nuevo trofeo que fue diseñado por los artistas asuncenos César Barreto y Jazmín Brizuela García. Se trata de una pieza elaborada con arcillas y metal, que busca representar el crecimiento, la fuerza creativa y la visibilización del cine independiente.

En la Competencia Internacional de Cortometrajes, el jurado conformado por la directora y montajista chilena Beatriz Arias, el actor paraguayo Diro Romero y el cineasta paraguayo Armando Aquino decidió premiar a la producción estadounidense “Acid City”, dirigida por Jack Wedge y Will Freudenheim.

En su justificación, el jurado señaló que este cortometraje da a conocer “una ciudad alucinante, vertiginosa y ácida sin soltarnos un segundo, mezclando con destreza la animación y el documental mientras recorremos cada uno de sus rincones eléctricos y calurosos, atravesados por las vivencias de sus habitantes, que ineludiblemente nos llevan a pensar nuestro mundo hoy”.

En lo que respecta a la Competencia Internacional de Largometrajes, el jurado conformado por la cineasta paraguaya Paz Encina, el montajista italiano Andrea Gandolfo y el cineasta boliviano Diego Mondaca optó por otorgar una mención especial a la película peruana “La memoria de las mariposas”, de Tatiana Fuentes Sadowski.

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El jurado calificó la obra como una “notable ópera prima”, en el que la cineasta peruana “conjuga material de archivo fílmico y fotográfico para imaginar una materialidad que no existe”.

“Todo nace de una única foto que sostiene la memoria. Desde ahí, otro registro de años cercanos y territorios similares se vuelven cuerpos para dar forma a un pasado que se requiere reconstruir, planteándonos algo que no ha dejado de ser urgente”, añadió.

El largometraje, que invoca a pueblos originarios del Amazonas, propone “un viaje de texturas visuales y sonoras, que hacen eco a los procesos de recomposición histórica, difuminados y borrosos, aumentando la espesura de la Amazonia peruana y colombiana y esos sucesos ominosos”.

El premio al Mejor Largometraje del festival fue para la película croata “Fiume o morte!”, de Igor Bezinovic. Encina leyó la justificación señalando que, a veces, la historia no se escribe en los libros, sino en las calles que aún guardan el eco de quienes las habitaron.

“Hace más de un siglo un poeta intentó convertir una ciudad en su propio escenario, confundiendo la belleza del verso con el delirio del poder. Hoy el cine nos devuelve esa memoria, pero no desde el bronce de los monumentos, sino desde las voces vivas de su gente”, indicó.

Sostuvo que la película se atreve a “mirar las ruinas del pasado con ironía, lucidez y ternura y traerla hasta el presente”, recuerda “que toda utopía impuesta es también una farsa y que el verdadero arte reside en devolver la palabra al pueblo que la camina”.

El jurado conformado por el productor, director y guionista argentino Martín Rodríguez, la realizadora y productora brasileña Giuliana Zamprogno y la gestora cultural paraguaya María Glauser decidieron otorgar dos menciones especiales y un premio en la Competencia de Cortometrajes Paraguayos.

Las menciones fueron otorgadas a “Falopia”, de Tania Cattebeke; y a “Pa’i Puku”, de Macarena Palacios. En tanto, el premio al Mejor Cortometraje Paraguayo fue para “Cuando el agua está tibia”, de Anabella Bottino.

“Por su gesto inventivo donde nace una imaginación, nuestra imaginación, como un reflejo en el agua, la directora revisita sus archivos a la orilla del río. En el desfasaje inventivo entre imagen y sonido se produce un quiebre y se crean otras posibilidades de rima. En las fallas, en los fragmentos de un paisaje construido, la autora nos llama a oír el río”, señaló la justificación del jurado, ante el premio a Bottino.

El premio del Asuficc Lab, el laboratorio de desarrollo de largometrajes que estuvo liderado por Affonso Uchôa fue para “Ñande”, de Ximena Barba. A través de este premio, la cineasta podrá participar en los próximos días del Mercado Ventana Sur, que se realiza desde este lunes 30 de noviembre y hasta el 4 de diciembre en Montevideo, Uruguay.

La cineasta, acompañada por la productora Gab Monroy, subió al escenario y expresó su alegría y agradecimiento.

“Realmente estos espacios hacen crecer muchísimo nuestros proyectos, nos unen también entre todos. Estamos muy contentas porque Ñande hace diez años viene naciendo y ahora está tomando su curso”, afirmó.

El acto de clausura del festival contó con la participación de Natalia Fuster, directora ejecutiva del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP), quien le expresó su apoyo al evento.