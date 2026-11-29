“Sé valiente” se convirtió este sábado en la gran ganadora del Festival Internacional de Cine Premios Lorca celebrado en la ciudad española de Granada, al obtener el premio al Mejor Largometraje.

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El drama paraguayo, ambientado en la Guerra contra la Triple Alianza, se impuso a otras tres producciones que competían por dicho galardón: “Calle Málaga”, “Tarántula” y “Tránsito”.

Según reportaron medios españoles, el acto de premiación se celebró en el Paraninfo del Parque Tecnológico de la Salud (PTS), donde se reconocieron a otras producciones que fueron parte de esta séptima edición del festival.

El jurado de la categoría largometrajes estuvo conformado por los actores Enrique Villén y Sergio Pazos, la actriz, escritora y cantante Beatriz Rico, el director de cine y televisión Iñaki Mercero, y el distribuidor cinematográfico Emilio Oliete.

“Sé valiente” gira en torno a Gabino (Franco Gallardo) quien cuando era niño sufrió el ataque de un yaguareté y fue auxiliado por una comunidad indígena.

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Años después, en plena contienda contra la Triple Alianza, comienza a temer por su vida cuando los invasores se van acercando al poblado en el que habita.

La vida le da un respiro cuando conoce a Gertrudi (Abigail Cubilla), una hermosa joven guaraní, pero esto desata un conflicto con su hermano Jorge (Matías Miranda); hasta que la guerra comienza a tocar de cerca a su familia y amigos.

La película fue producida por Agnus Studio y estrenada en nuestro país el año pasado. Cuenta además con un reparto integrado por Dahiana Acosta, Joaquín Díaz Sacco, Juan Carlos Cañete, Gabriela Cubilla, Héctor Silva, Milagros Balbuena, Lourdes Torres, Olga Vallejos, Alfredo “Miliki” Chaves, entre otros.