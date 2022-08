Ana Brun y Margarita Irún, por primera vez juntas en teatro, estrenan la obra “Otoño”

Dos excéntricas hermanas: Rosa y Katy, ambas entre los 60 y los 70 años, nunca tuvieron una fácil relación, pero ahora deben vivir y trabajar juntas para organizar la boda de la hija de Katy.

La optimista Rosa aprovecha sus últimos años, mientras la otra trata de sobreponerse a su más reciente divorcio. Mientras preparan tortas, bocaditos y arreglos para la boda, van descubriendo sorprendentes cosas una de la otra.

“Otoño” es así una divertida y reidera obra de Peter Quilter sobre la amistad entre hermanas que se “conocen” finalmente después de una vida de desencuentros.

Para todo el equipo esta obra es muy especial porque representa muchas “primeras veces”. Es la primera vez que Margarita y Ana actuarán juntas para teatro. Es la primera vez que José Luis Ardissone dirige a Ana Brun y también primera vez que dirige a Margarita en una comedia, pues ya la dirigió incontables veces en dramas.

Una oportunidad única

“Cuando se me presenta la oportunidad de hacer comedia no defraudo al director”, empezó diciendo Margarita Irún en una charla que concedieron junto a Ana y José Luis a ABC Color, al culminar uno de los ensayos. La actriz afirmó que le “encantó” la obra al momento de leerla, por lo que no dudó en decir que sí.

A su vez, Ana Brun, quien este año volvió al teatro con el drama “MemoriaBranka (y el fuego)”, estrenada en abril, dijo que para ella fue difícil pasar de ese lenguaje a una comedia con mucho ritmo. Además, el texto de Quilter llegó a sus manos antes de encarnar a Branislava Susnik dirigida por Marcelo Martinessi.

“Yo no hice muchas comedias, no sé si soy comediante. Después de salir de un drama muy fuerte, inmediatamente me pongo a hacer de la chiflada y me pareció que me costaba. Pero todo es un desafío y como buen desafío acá estoy”, afirmó la actriz. A lo que Margarita añadió: “Eso es lo que hace una buena actriz a cada paso, desarrlla la ductilidad, eso va creciendo en uno”.

Abrazar a cada personaje

Margarita es Rosa y Ana es Katy. Cada una es diferente pero logran encontrar un punto de conexión a través de diferentes situaciones que se van sucediendo. “Estoy segura de que la obra le va a encantar al público y vernos en escena después de una aventura tan diferente, pues hemos vivido tantas aventuras por el mundo. Pero esta es una aventura yo creo que más difícil”, manifestó Irún.

A su turno, Ana detalló que en Katy encontró a un personaje muy superficial que no tiene mucho que ver con ella. “Ella va por el tercer divorcio buscando un cuarto, pero reconoce que no es más joven aunque está en la pavada”, dijo sobre su personaje.

Mientras que Margarita detalló que esta obra da la posibilidad de mostrar cómo es el relacionamiento de personas adultas. “Habla un poco de la libertad de ambas, porque son personajes absolutamente libres”.

Verdades para reflexionar

El director José Luis Ardissone planteó luego que esta es una obra donde las mujeres “nos dicen muchas verdades de lo que nos sucede como seres humanos, sobre todo de lo que le pasa a muchas mujeres cuando llegan a cierta altura de sus vidas”.

El también actor refirió que mucha gente puede sentirse identificada porque se profundiza en el tema de las relaciones familaires. Cuando recibió el texto por parte de Peter, dijo que sintió que el guion “era como un reflejo de la sociedad en que vivimos hoy”.

“Quizás esto haga que la gente reflexione no para que mejore pero por lo menos para que piense. Queremos que la gente venga, pase un rato divertido, que salga y que el tema de conversación sea lo que acaban de ver”, señaló.

A eso Ana Brun sumó que actualmente estamos viviendo “momentos tan indecisos, frustrantes” por lo que “de repente necesitamos hacer una pausa, reírnos un rato, porque hace bien; porque todo lo que vemos es malo, es pelea, es grosería, entonces una pausa es beneficiosa para la salud y nada más lindo que reírse”.

Finalmente Irún invitó al público a encontrarse con esta historia en la que ellas pusieron mucho amor, porque buscan provocar en la platea “eso que tiene que manejar el ser humano: el amor y la empatía”.

“Este espacio es el desafío para nosotras en primer lugar”, dijo sobre el escenario en el que debutarán juntas. “El público va a ver cómo llegan estas dos actrices a confluir. Logramos atrapar a cada personaje. Que cada una entre en la piel de la otra”, cerró.

Cabe resaltar que la obra es producida por Patricia Abente y cuenta con apoyo del Fondo Municipal de Cultura. La asistencia de dirección es de Enrique Vera, el vestuario de Javier Duré - Ceferina, el maquillaje de Arturo Bavera, las pelucas de Edi Romero y los calzados de Bazzar.

El estreno es este viernes 12 de agosto a las 20:30 horas, y las funciones serán los viernes y sábados a las 20:30 y los domingos a las 19:30.

Las entradas en puerta cuestan G. 80.000. Hay una promoción de dos entradas por G. 150.000. Se pueden conseguir de forma anticipada hasta los jueves a G. 60.000. Reservas al (0992) 442152.