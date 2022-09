“Cuando lo cuento”, una obra sin etiquetas

“Cuando lo cuento” nos narra la historia de Alejandro, un joven actor que, sumido en la incertidumbre después de su diagnóstico positivo de VIH, intenta seguir adelante en una sociedad que estigmatiza a las personas en su condición.

En este camino, a través de sus relaciones interpersonales y sus encuentros y desencuentros con el amor, se replanteará muchas cosas sobre sí mismo: el derecho a resguardar su privacidad, los prejuicios, la fortuna de coincidir con alguien que lo quiera y respete por quién es y su autovaloración más allá de las circunstancias que le toca vivir.

Actúan Diro Romero, Sofía Fernández, Marcelo Demestral y Jorge Flores. Al decir del director de esta obra, también actor, modelo y director de arte, Víctor Flores, esta puesta “nace de la necesidad de contar una historia diferente”.

“El teatro nos transforma, nos hace distintos y esta historia es distinta a cualquier otra, nos da una lección, respetarnos y valorarnos es lo más importante, y también respetar a los demás, por sobre todo la diversidad”, reflexionó.

Flores remarcó que “Cuando lo cuenta” estrena en coincidencia con el mes de la diversidad. “Estrenamos una historia que nos llena de emoción, nos enseña que las etiquetas son simplemente eso: etiquetas, que no nos definen, no somos números, no somos objetos. Somos personas humanas con sentimientos y valores”, subrayó.

“Les invito a ver un espectáculo que no tiene etiquetas, que es una hermosa comedia romántica”, expresó invitando a encontrarse con esta obra producida por Sight Agency y que cuenta con asistencia de dirección de Miguel Rodas y asistencia de producción de Deysi Dichirico.

Las entradas anticipadas cuestan G. 60.000. Hay una promoción de 2 x 100.000. En puerta costarán G. 70.000. Reservas al (0983) 708468.