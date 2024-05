José María Listorti: “El humor es políticamente incorrecto, o sino no hay gracia”

José María Listorti confesó estar “gratamente sorprendido” por el éxito que ha tenido “Tertawa” en Paraguay. El trío que conforma junto a su compatriota Pachu Peña y el uruguayo Sebastián Almada había venido el año pasado a Asunción para realizar tres funciones y terminaron haciendo 12. Ahora promete “un espectáculo renovado, con modismos adaptados” y también algunas partes en guaraní.

Lea más: “Cine de Barrio” reabre sus puertas con ciclos de clásicos y cine argentino

“Tertawa: Alma guaraní” se denomina esta propuesta que presentarán del 7 al 9 de junio en el Teatro Latino (Tte. Fariña e Iturbe), para la cual han contado con el apoyo de la productora “A mamá le dieron 2 años” para hacer las adaptaciones a este espectáculo de humor que nació de forma virtual en pandemia y con el cual luego comenzaron a hacer funciones presenciales en Uruguay, Bolivia y Paraguay.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“La verdad es que es un espectáculo que nos está dando muchas satisfacciones. Uno siempre que arranca algo nuevo, ya sea un programa de televisión, de radio o lo que sea, siempre soñás con que sea un éxito. Pero esto la verdad es que nos sorprendió y estamos contentísimos”, expresó Listorti.

Comentó además que tienen planes de llegar con este espectáculo a un teatro de la calle Corrientes, en Buenos Aires; a Perú, a Miami, en Estados Unidos; y también ya apuntan a estar el próximo año en España.

El humorista afirmó que algunas de las cosas que se van a presentar en esta puesta, que va a ser específica para Paraguay, surgieron a partir de sugerencias del público en sus anteriores visitas.

“Estamos contentos y sorprendidos. Yo le decía al productor ¿seguro, vamos a ir de nuevo? Y me decía ‘sí, a la gente les encanto, los que lo vieron quieren volver y hay mucha gente que no pudo o no se enteró'. Sí estamos con muchas ganas”, añadió con respecto a las expectativas que tienen con estas nuevas funciones.

El legado de VideoMatch

El humorista señaló que recién “ahora en la distancia” dimensiona el impacto que han tenido con VideoMatch, que llegaba a marcar 35 a 40 puntos de rating, siendo que hoy el programa de mayor éxito apenas llega a 15. “No hay programas de dos dígitos en la televisión argentina. Era una bomba, entonces eso hace que llegues a mucha gente”, señaló.

Sostuvo además que por entonces con el programa, en el que estuvo 11 temporadas, se pasaban todo el día trabajando. Indicó que parte de ese impacto hoy lo ve en sus hijos, que tienen entre 14 y 10 años, “que ven todo en YouTube porque se los manda un compañero o lo ven”.

“Si perdura es porque era bueno lo que hacíamos. La verdad es que eso nos enorgullece y nos emociona mucho”, acotó.

También refirió que alcanzar el nivel de producción que tenían en esa época hoy es imposible, recordando los viajes por el mundo y los encuentros con distintas personalidades como Ricky Martin, Luis Miguel, Shakira, Mike Tyson y Michael Jordan.

Para Listorti entre sus segmentos favoritos estaban Navajo, el cantante latino que bailaba muy torpemente, El insoportable con Diego Pérez y las cámaras ocultas con las modelos, donde solamente un productor sabía qué iba a hacer cada uno de los miembros del equipo.

“Era sorprendernos, era muy divertido, era contener la risa y lo disfrutábamos mucho”, dijo.

Replantear el humor

El humorista sostuvo que en estos años se han tenido que replantear la manera de hacer comedia “porque hay cosas que no se hacen más porque no son graciosas, no porque sea políticamente correcto”.

“El humor es políticamente incorrecto, o sino no hay gracia. El chiste es disruptivo, el chiste tiene que estar fuera de lugar”, expresó.

Añadió que “en el fuera de lugar hay distintos niveles, o te vas mucho al carajo y ofendés o te vas normal”. “Lo que hay que hacer es mediar eso, pero no hay que tener miedo a la cancelación, hay que hacer humor con la seriedad que eso implica”, remarcó.

Las entradas para las nuevas funciones de “Tertawa: Alma guaraní” están a la venta en la Red UTS a G. 180.000 (Platea), G. 220.000 (VIP Plata) y G. 250.000 (VIP Gold).