Poesía y comedia musical se suman a la cartelera teatral

Silvio Rodas, Emilio Ortellado y Eli Caballero son los protagonistas de “El almacén del español”, una obra que busca destacar la memoria del poeta paraguayo José María Gómez Sanjurjo, perteneciente a la “Generación del 50”.

Con libreto y dirección de Luz Saldívar, la obra está basada en su única novela e incorpora varios de sus poemas.

Las funciones serán en el teatro Arnaldo André del Espacio Casa Mayor (Malutín c/ Guido Spano) los viernes y sábados a las 20:30 y los domingos a las 19:00, hasta el próximo 17 de agosto.

Los derechos autorales de Gómez Sanjurjo fueron cedidos para este proyecto, que cuenta con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fondec).

Las entradas cuestan G. 90.000 en puerta y, en forma anticipada (hasta los jueves), cuestan G. 80.000 y 2 por G. 150.000. Las mismas se pueden solicitar a través del WhatsApp (0981) 605-737.

En el Teatro de las Américas del CCPA (José Berges c/ Estados Unidos), hoy y mañana a las 20:00 se presentará la comedia musical “Dualifraspejo”.

La obra escrita y dirigida por Andrés Arredondo está conformada por historias independientes que, entre el humor absurdo y la crítica, reflejan lo que somos cuando nadie nos ve.

“Personajes atrapados en lo cotidiano enfrentan lo insólito, revelando con honestidad nuestras contradicciones, vínculos y esperanzas”, añade la sinopsis.

El elenco está conformado por Sandy Molas, Susy Panizza, Nathali Peláez, Alba Fleitas, Isaías Vargas, Cece Gómez, Beatriz Romero, Liz Oliveira, entre otros.

Las entradas anticipadas cuestan G. 80.000 y en puerta costarán G. 100.000. Las reservas se pueden realizar al (0985) 362-240.