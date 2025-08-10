Agenda cultural y artística del 10 al 16 de agosto de 2025

Qué hay para hacer del 10 al 16 de agosto en Paraguay

DOMINGO 10

Ballet / Cenicienta

Ofrecido por: Ballet Clásico y Moderno Municipal

Hora: 19:00

Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane (Pdte. Franco y Chile)

Informaciones: tuti.com.py

Teatro / No soy yo, sos vos

Ofrecido por: Lali González y Pope Spinzi

Hora: 20:00

Lugar: Alianza Francesa

Informaciones: tuti.com.py

MARTES 12

Exposición / Seres, Tierra, Vida

El ceramista Ruru Sañuq, de origen peruano-japonés, invita a la inauguración de su muestra individual que se realizará en la galería Agustín Barrios del CCPA (Avda. España 352) a las 19:30.

Presenta “Cerámicas que fusionan técnicas ancestrales peruanas con la exuberante flora y fauna del paraguay como inspiración”. Más información en @ccpaculturalpy y @ruru.art_

JUEVES 14

Concierto / Mora, Lo mismo de la Otra Vez Tour

Ofrecido por: Mora

Hora: 21:00

Lugar: Jockey Club

Informaciones: ticketea.com.py

Concierto / Contrastes

Ofrecido por: Orquesta Sinfónica del Congreso (OSIC)

Hora: 20:00

Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane (Pdte. Franco y Chile)

Informaciones: @osicpy

SÁBADO 16

Taller de formación / Aso Hip Hop

Se trata de un espacio pensado para artistas que desean profesionalizar su camino. Los asistentes aprenderán a desarrollar y presentar proyectos artísticos, armar un currículum profesional, presupuestar un trabajo, etc.

La cita es a partir de las 14:00 en el Instituto Cultural Paraguayo Alemán G-Z (Juan de Salazar y Artigas). Más info en @icpa-gz y @asohhpy

Teatro / No me olvides, con Arnaldo André y Silvia Pérez

Ofrecido por: RPM producciones

Hora: 19:00

Lugar: Gran Teatro del Teatro del Banco Central del Paraguay

Informaciones: tuti.com.py

Concierto / Aniversario Salamandra

Ofrecido por: Salamandra

Hora: 21:00

Lugar: Voudevil (Mariscal Estigarribia 1017)

Informaciones: tuti.com.py