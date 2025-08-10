Agenda cultural y artística del 10 al 16 de agosto de 2025

Qué hay para hacer del 10 al 16 de agosto en Paraguay
DOMINGO 10
Ballet / Cenicienta
Ofrecido por: Ballet Clásico y Moderno Municipal
Hora: 19:00
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane (Pdte. Franco y Chile)
Informaciones: tuti.com.py
Lea más: ¿Qué vemos este fin de semana? Una guía de lo nuevo en streaming
Teatro / No soy yo, sos vos
Ofrecido por: Lali González y Pope Spinzi
Hora: 20:00
Lugar: Alianza Francesa
Informaciones: tuti.com.py
MARTES 12
Exposición / Seres, Tierra, Vida
El ceramista Ruru Sañuq, de origen peruano-japonés, invita a la inauguración de su muestra individual que se realizará en la galería Agustín Barrios del CCPA (Avda. España 352) a las 19:30.
Presenta “Cerámicas que fusionan técnicas ancestrales peruanas con la exuberante flora y fauna del paraguay como inspiración”. Más información en @ccpaculturalpy y @ruru.art_
Lea más: Zezé di Camargo & Luciano regresarán a Paraguay en noviembre
JUEVES 14
Concierto / Mora, Lo mismo de la Otra Vez Tour
Ofrecido por: Mora
Hora: 21:00
Lugar: Jockey Club
Informaciones: ticketea.com.py
Concierto / Contrastes
Ofrecido por: Orquesta Sinfónica del Congreso (OSIC)
Hora: 20:00
Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane (Pdte. Franco y Chile)
Informaciones: @osicpy
Lea más: Poesía y comedia musical se suman a la cartelera teatral
SÁBADO 16
Taller de formación / Aso Hip Hop
Se trata de un espacio pensado para artistas que desean profesionalizar su camino. Los asistentes aprenderán a desarrollar y presentar proyectos artísticos, armar un currículum profesional, presupuestar un trabajo, etc.
La cita es a partir de las 14:00 en el Instituto Cultural Paraguayo Alemán G-Z (Juan de Salazar y Artigas). Más info en @icpa-gz y @asohhpy
Teatro / No me olvides, con Arnaldo André y Silvia Pérez
Ofrecido por: RPM producciones
Hora: 19:00
Lugar: Gran Teatro del Teatro del Banco Central del Paraguay
Informaciones: tuti.com.py
Concierto / Aniversario Salamandra
Ofrecido por: Salamandra
Hora: 21:00
Lugar: Voudevil (Mariscal Estigarribia 1017)
Informaciones: tuti.com.py