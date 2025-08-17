Agenda cultural y artística del 17 al 23 de agosto de 2025

Qué actividades hay del 17 al 23 de agosto
Domingo 17
Ballet / La Cenicienta
Ofrecido por: Ballet Clásico y Moderno Municipal
Hora: 16:30
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane
Informaciones: tuti.com.py
Lea más: "no somos dichosas de ser ninguneadas": la revolución suave de Cancioneras
Miércoles 20
Stand up / Te pido mil disculpas
Ofrecido por: Ceci Hace y Nahuel Ivorra
Hora: 20:30
Lugar: Centro Paraguayo Japonés
Informaciones: ticketea.com.py
Viernes 22
Concierto / Linkoln Park Tributo a Linkin Park
Ofrecido por: Linkoln Park, banda tributo
Hora: 22:00
Lugar: The Clover Pub, Encarnación
Informaciones: tuti.com.py
Lea más: Taylor Swift revela fecha de su nuevo álbum “The Life of a Showgirl”
Teatro / No soy yo, sos vos
Ofrecido por: Lali González y Pope Spinzi
Hora: 20:30
Lugar: Alianza Francesa
Informaciones: tuti.com.py
Teatro / Gustavísimo
Ofrecido por: Gustavo Cabaña
Hora: 21:00
Lugar: Teatro Latino
Informaciones: ticketea.com.py
Lea más: “¿Y dónde está el policía?” y “Los tipos malos 2″ encabezan los estrenos en cines
Conferencia / Mis Notas del Mundial
Ofrecido por: Luis Moya
Hora: 20:00
Lugar: Centro Paraguayo Japonés
Informaciones: tuti.com.py
Sábado 23
Feria / Mercado del ferro
Artistas venderán sus obras en pequeño formato, esta vez en el antiguo Cine Cañisá, en el corazón de Trinidad.
La feria será de 15:00 a 21:00 y contará con variedad de artistas y temáticas, así como de técnicas. Acercate a conocerlos y explorar el arte fuera de las galerías tradicionales en una jornada que promete mucha creatividad, con una infaltable puesta gastronómica y musical para acompañar el evento.
Más informaciones en @juandesalazarpy
Cine debate / Con-versar Cine
Con-versar Cine es “un espacio que apuesta a la articulación del arte cinematográfico y el psicoanálisis”.
Esta actividad forma parte de la BiPPOL en articulación con la Casa Bicentenario de las Artes Visuales Ignacio Núñez Soler (Azara 845 entre Tacuary y EE.UU.), donde se realizará la actividad a las 09:45.
Se exhibirá la película 1828, y el acceso es libre y gratuito con previa inscripción. Más informaciones en @comunidadpsa y @casadelasartesav