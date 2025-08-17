Cultura

Agenda cultural y artística del 17 al 23 de agosto de 2025

Enterate de algunas actividades que hay para disfrutar en la semana del 17 al 23 de agosto en Paraguay. Conciertos, talleres, stand-up y obras de teatro te esperan.

17 de agosto de 2025 - 01:00
Qué actividades hay del 17 al 23 de agosto

Domingo 17

Ballet / La Cenicienta

Ofrecido por: Ballet Clásico y Moderno Municipal

Hora: 16:30

Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane

Informaciones: tuti.com.py

Miércoles 20

Stand up / Te pido mil disculpas

Ofrecido por: Ceci Hace y Nahuel Ivorra

Hora: 20:30

Lugar: Centro Paraguayo Japonés

Informaciones: ticketea.com.py

Viernes 22

Concierto / Linkoln Park Tributo a Linkin Park

Ofrecido por: Linkoln Park, banda tributo

Hora: 22:00

Lugar: The Clover Pub, Encarnación

Informaciones: tuti.com.py

Teatro / No soy yo, sos vos

Ofrecido por: Lali González y Pope Spinzi

Hora: 20:30

Lugar: Alianza Francesa

Informaciones: tuti.com.py

Teatro / Gustavísimo

Ofrecido por: Gustavo Cabaña

Hora: 21:00

Lugar: Teatro Latino

Informaciones: ticketea.com.py

Conferencia / Mis Notas del Mundial

Ofrecido por: Luis Moya

Hora: 20:00

Lugar: Centro Paraguayo Japonés

Informaciones: tuti.com.py

Sábado 23

Feria / Mercado del ferro

Artistas venderán sus obras en pequeño formato, esta vez en el antiguo Cine Cañisá, en el corazón de Trinidad.

La feria será de 15:00 a 21:00 y contará con variedad de artistas y temáticas, así como de técnicas. Acercate a conocerlos y explorar el arte fuera de las galerías tradicionales en una jornada que promete mucha creatividad, con una infaltable puesta gastronómica y musical para acompañar el evento.

Más informaciones en @juandesalazarpy

Cine debate / Con-versar Cine

Con-versar Cine es “un espacio que apuesta a la articulación del arte cinematográfico y el psicoanálisis”.

Esta actividad forma parte de la BiPPOL en articulación con la Casa Bicentenario de las Artes Visuales Ignacio Núñez Soler (Azara 845 entre Tacuary y EE.UU.), donde se realizará la actividad a las 09:45.

Se exhibirá la película 1828, y el acceso es libre y gratuito con previa inscripción. Más informaciones en @comunidadpsa y @casadelasartesav

