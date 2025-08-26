“Finca la fe” y “Filípica” lideran las nominaciones para los Premios Edda al teatro

Los Premios Edda de los Ríos al Teatro en Asunción ya tiene a sus nominados para lo que será la gala del próximo 8 de septiembre en el Teatro “Agustín Barrios” del CPJ, a partir de las 19:00.
Este reconocimiento, organizado por la Liga de Difusores Culturales de Asunción, busca anualmente celebrar el arte teatral y enaltecer la labor de intérpretes, dramaturgos, directores, productores y artistas en general.
Lali González y Pope Spinzi serán los conductores de la ceremonia, en la que este año se otorgará el Premio de Honor a la actriz Teresita Pesoa y a la actriz y locutora Blanca Navarro. Igualmente, en esta edición se rendirá un homenaje especial a los “Técnicos del teatro”, pilares invisibles de cada producción teatral.
“Su conocimiento, destreza y compromiso en cada puesta en escena, hacen posible que cada función cobre vida. Su trabajo, muchas veces invisible al público, es clave para que la magia teatral ocurra en escena y sea disfrutada por los espectadores desde sus butacas”, expresaron los organizadores.
Durante la ceremonia, que reconocerá a lo mejor de la escena teatral del año 2024, también se revelará al ganador o ganadora del Premio Revelación.
Listado completo de nominados
Mejor diseño de arte
- Acupuntismo y Sus Misterios: Un Libro
- Con Olor a Lluvia
- De cómo observar un incendio
- El otro lado de la cama
- Filípica
- Finca La Fe
- Herido
Mejor Producción
- Finca la Fe
- Viudo por error
- Mientras hay señal
- Mi grado es un peligro - Más problemáticas, más conflictivas
- De cómo observar un incendio
Mejor Libreto original
- Aldo Valdez / Filípica
- Andrés Capurro, Gastón Irún y Gabriel Goossen/ Acupuntismo y Sus Misterios: Un Libro
- Erik Gehre / Finca La Fe
- Hugo Luis Robles / ESE SILENCIO INCÓMODO. Never can say goodbye
- Hugo Núñez / Un ensayo (o la obra sobre un ensayo)
- Rodrigo Pastore Samaniego / Con Olor a Lluvia
- Santiago Filártiga Lamar / La evitable ascensión y la inevitable caída de Lucas Klein
Mejor Obra Corta
- Che póra porãmi
- El mejor contando vacas
- Lara está buscando
- Soga, la delgada línea roja
- Tierra
Mejor Show de Humor
- TABÚ –Ser o No Ser-
- Yapulandia
Mejor Obra de Teatro Danza
- Anatomía
- Herido
Mejor Obra de Teatro Popular
- A Donde el Viento me Lleve
- History Time
Mejor Obra de Teatro Social
- Con olor a lluvia
- La evitable ascensión y la inevitable caída de Lucas Klein
- La boda de Neró y Amelia
- Mujer de 30 desesperada, busca
Mejor Obra de Drama
- De cómo observar un incendio
- Desde la cornisa
- En mi casa se dormía bajo el árbol
- Filípica
- Finca La Fe
- Un ensayo (o la obra sobre un ensayo)
Mejor Obra de Comedia
- Acupuntismo y Sus Misterios: Un Libro
- El otro lado de la cama
- ESE SILENCIO INCÓMODO. Never can say goodbye
- Mi grado es un peligro – Más problemáticas, más conflictivas
- Radojka
- Terapia, el ejercicio fantástico
Mejor Interpretación de un Actor en Papel de Reparto
- Arturo Arellano/ En mi casa se dormía bajo el árbol
- Joaquín Díaz Sacco/ Finca La Fe
- Julio Petrovich/ Finca La Fe
- Pablo Ardissone/ Finca La Fe
- Ronald von Knobloch/ Filípica
Mejor Interpretación de una Actriz en Papel de Reparto
- Leticia Sosa / Viudo por error
- María Liz Barrios/ A donde el viento me lleve
- Natalia Cálcena / ESE SILENCIO INCÓMODO. Never can say goodbye
- Patricia Reyna / Renato y Juliana
- Rossana Bellassai / Finca La Fe
- Sandra Molas / Filípica
Mejor Interpretación de un Actor en Papel Principal
- Emilio Areco / En mi casa se dormía bajo el árbol
- Enrique Pavón / Permitidos
- Erik Gehre / Finca La Fe
- Fabio Chamorro / La evitable ascensión y la inevitable caída de Lucas Klein
- Hugo Matto / A donde el viento me lleve
- José Ayala / Viudo por error
- Ronald Maluf / Terapia, el ejercicio fantástico
Mejor Interpretación de una Actriz en Papel Principal
- Antonella Zaldívar/ Mujer de 30 desesperada, busca
- Clara Franco / El otro lado de la cama
- Claudia Espínola / Mi grado es un peligro – Más problemáticas, más conflictivas
- Lidia López / Con olor a lluvia
- Margarita Irún / ESE SILENCIO INCÓMODO. Never can say goodbye
- Natalia Sosa Jovellanos / Permitidos
- Regina Bachero / Radojka
Mejor Dirección
- Aldo Valdez / Filípica
- Ariel Galeano y Ronald von Knobloch / A donde el viento me lleve
- Henry Fornerón Da Silva / Mi grado es un peligro – Más problemáticas, más conflictivas
- Hugo Luis Robles / ESE SILENCIO INCÓMODO. Never can say goodbye
- Mafe Mieres / Finca La Fe
- Rodrigo Pastore Samaniego / Con olor a lluvia
- Selva Fox / Permitidos
Mejor Obra
- A donde el viento me lleve
- Con olor a lluvia
- ESE SILENCIO INCÓMODO. Never can say goodbye
- Filípica
- Finca La Fe
- Mi grado es un peligro – Más problemáticas, más conflictivas