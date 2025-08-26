“Finca la fe” y “Filípica” lideran las nominaciones para los Premios Edda al teatro

Los Premios Edda de los Ríos al Teatro en Asunción ya tiene a sus nominados para lo que será la gala del próximo 8 de septiembre en el Teatro “Agustín Barrios” del CPJ, a partir de las 19:00.

Lea más: Festival de Cine LesBiGayTrans reúne 35 producciones y un tributo a Gabriela Mistral

Este reconocimiento, organizado por la Liga de Difusores Culturales de Asunción, busca anualmente celebrar el arte teatral y enaltecer la labor de intérpretes, dramaturgos, directores, productores y artistas en general.

Lali González y Pope Spinzi serán los conductores de la ceremonia, en la que este año se otorgará el Premio de Honor a la actriz Teresita Pesoa y a la actriz y locutora Blanca Navarro. Igualmente, en esta edición se rendirá un homenaje especial a los “Técnicos del teatro”, pilares invisibles de cada producción teatral.

“Su conocimiento, destreza y compromiso en cada puesta en escena, hacen posible que cada función cobre vida. Su trabajo, muchas veces invisible al público, es clave para que la magia teatral ocurra en escena y sea disfrutada por los espectadores desde sus butacas”, expresaron los organizadores.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Durante la ceremonia, que reconocerá a lo mejor de la escena teatral del año 2024, también se revelará al ganador o ganadora del Premio Revelación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Listado completo de nominados

Mejor diseño de arte

Acupuntismo y Sus Misterios: Un Libro

Con Olor a Lluvia

De cómo observar un incendio

El otro lado de la cama

Filípica

Finca La Fe

Herido

Mejor Producción

Finca la Fe

Viudo por error

Mientras hay señal

Mi grado es un peligro - Más problemáticas, más conflictivas

De cómo observar un incendio

Mejor Libreto original

Aldo Valdez / Filípica

Andrés Capurro, Gastón Irún y Gabriel Goossen/ Acupuntismo y Sus Misterios: Un Libro

Erik Gehre / Finca La Fe

Hugo Luis Robles / ESE SILENCIO INCÓMODO. Never can say goodbye

Hugo Núñez / Un ensayo (o la obra sobre un ensayo)

Rodrigo Pastore Samaniego / Con Olor a Lluvia

Santiago Filártiga Lamar / La evitable ascensión y la inevitable caída de Lucas Klein

Mejor Obra Corta

Che póra porãmi

El mejor contando vacas

Lara está buscando

Soga, la delgada línea roja

Tierra

Mejor Show de Humor

TABÚ –Ser o No Ser-

Yapulandia

Mejor Obra de Teatro Danza

Anatomía

Herido

Mejor Obra de Teatro Popular

A Donde el Viento me Lleve

History Time

Mejor Obra de Teatro Social

Con olor a lluvia

La evitable ascensión y la inevitable caída de Lucas Klein

La boda de Neró y Amelia

Mujer de 30 desesperada, busca

Mejor Obra de Drama

De cómo observar un incendio

Desde la cornisa

En mi casa se dormía bajo el árbol

Filípica

Finca La Fe

Un ensayo (o la obra sobre un ensayo)

Mejor Obra de Comedia

Acupuntismo y Sus Misterios: Un Libro

El otro lado de la cama

ESE SILENCIO INCÓMODO. Never can say goodbye

Mi grado es un peligro – Más problemáticas, más conflictivas

Radojka

Terapia, el ejercicio fantástico

Mejor Interpretación de un Actor en Papel de Reparto

Arturo Arellano/ En mi casa se dormía bajo el árbol

Joaquín Díaz Sacco/ Finca La Fe

Julio Petrovich/ Finca La Fe

Pablo Ardissone/ Finca La Fe

Ronald von Knobloch/ Filípica

Mejor Interpretación de una Actriz en Papel de Reparto

Leticia Sosa / Viudo por error

María Liz Barrios/ A donde el viento me lleve

Natalia Cálcena / ESE SILENCIO INCÓMODO. Never can say goodbye

Patricia Reyna / Renato y Juliana

Rossana Bellassai / Finca La Fe

Sandra Molas / Filípica

Mejor Interpretación de un Actor en Papel Principal

Emilio Areco / En mi casa se dormía bajo el árbol

Enrique Pavón / Permitidos

Erik Gehre / Finca La Fe

Fabio Chamorro / La evitable ascensión y la inevitable caída de Lucas Klein

Hugo Matto / A donde el viento me lleve

José Ayala / Viudo por error

Ronald Maluf / Terapia, el ejercicio fantástico

Mejor Interpretación de una Actriz en Papel Principal

Antonella Zaldívar/ Mujer de 30 desesperada, busca

Clara Franco / El otro lado de la cama

Claudia Espínola / Mi grado es un peligro – Más problemáticas, más conflictivas

Lidia López / Con olor a lluvia

Margarita Irún / ESE SILENCIO INCÓMODO. Never can say goodbye

Natalia Sosa Jovellanos / Permitidos

Regina Bachero / Radojka

Mejor Dirección

Aldo Valdez / Filípica

Ariel Galeano y Ronald von Knobloch / A donde el viento me lleve

Henry Fornerón Da Silva / Mi grado es un peligro – Más problemáticas, más conflictivas

Hugo Luis Robles / ESE SILENCIO INCÓMODO. Never can say goodbye

Mafe Mieres / Finca La Fe

Rodrigo Pastore Samaniego / Con olor a lluvia

Selva Fox / Permitidos

Mejor Obra