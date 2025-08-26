Cultura

“Finca la fe” y “Filípica” lideran las nominaciones para los Premios Edda al teatro

Las obras “Finca la fe” y “Filípica” lideran las nominaciones para los Premios Edda de los Ríos al Teatro en Asunción, que se entregarán el próximo 8 de septiembre en el Centro Paraguayo Japonés. La organización reveló la lista de nominados para esta séptima edición, que otorgará el Premio de Honor a Teresita Pesoa y Blanca Navarro.

Por ABC Color
26 de agosto de 2025 - 11:29
Los Premios Edda de los Ríos recibieron apoyo de la Secretaría Nacional de Cultura a través de sus fondos culturales.
Los Premios Edda de los Ríos al Teatro en Asunción anunciaron las nominaciones para su séptima edición.gentileza

Los Premios Edda de los Ríos al Teatro en Asunción ya tiene a sus nominados para lo que será la gala del próximo 8 de septiembre en el Teatro “Agustín Barrios” del CPJ, a partir de las 19:00.

Este reconocimiento, organizado por la Liga de Difusores Culturales de Asunción, busca anualmente celebrar el arte teatral y enaltecer la labor de intérpretes, dramaturgos, directores, productores y artistas en general.

Lali González y Pope Spinzi serán los conductores de la ceremonia, en la que este año se otorgará el Premio de Honor a la actriz Teresita Pesoa y a la actriz y locutora Blanca Navarro. Igualmente, en esta edición se rendirá un homenaje especial a los “Técnicos del teatro”, pilares invisibles de cada producción teatral.

Teresita Pesoa.
La actriz Teresita Pesoa será reconocida con el Premio de Honor.

“Su conocimiento, destreza y compromiso en cada puesta en escena, hacen posible que cada función cobre vida. Su trabajo, muchas veces invisible al público, es clave para que la magia teatral ocurra en escena y sea disfrutada por los espectadores desde sus butacas”, expresaron los organizadores.

Durante la ceremonia, que reconocerá a lo mejor de la escena teatral del año 2024, también se revelará al ganador o ganadora del Premio Revelación.

Listado completo de nominados

Mejor diseño de arte

  • Acupuntismo y Sus Misterios: Un Libro
  • Con Olor a Lluvia
  • De cómo observar un incendio
  • El otro lado de la cama
  • Filípica
  • Finca La Fe
  • Herido

Mejor Producción

  • Finca la Fe
  • Viudo por error
  • Mientras hay señal
  • Mi grado es un peligro - Más problemáticas, más conflictivas
  • De cómo observar un incendio
“Finca la fe” fue otro estreno destacado, poniendo interesantes temas en debate.
"Finca la fe" es la obra más nominada de esta edición, con un total de 10 candidaturas.

Mejor Libreto original

  • Aldo Valdez / Filípica
  • Andrés Capurro, Gastón Irún y Gabriel Goossen/ Acupuntismo y Sus Misterios: Un Libro
  • Erik Gehre / Finca La Fe
  • Hugo Luis Robles / ESE SILENCIO INCÓMODO. Never can say goodbye
  • Hugo Núñez / Un ensayo (o la obra sobre un ensayo)
  • Rodrigo Pastore Samaniego / Con Olor a Lluvia
  • Santiago Filártiga Lamar / La evitable ascensión y la inevitable caída de Lucas Klein

Mejor Obra Corta

  • Che póra porãmi
  • El mejor contando vacas
  • Lara está buscando
  • Soga, la delgada línea roja
  • Tierra

Mejor Show de Humor

  • TABÚ –Ser o No Ser-
  • Yapulandia

Mejor Obra de Teatro Danza

  • Anatomía
  • Herido

Mejor Obra de Teatro Popular

  • A Donde el Viento me Lleve
  • History Time
"A donde el viento me lleve" es otra de las obras que consiguió varias nominaciones para esta edición de los Premios Edda.
"A donde el viento me lleve" es otra de las obras que consiguió varias nominaciones para esta edición de los Premios Edda.

Mejor Obra de Teatro Social

  • Con olor a lluvia
  • La evitable ascensión y la inevitable caída de Lucas Klein
  • La boda de Neró y Amelia
  • Mujer de 30 desesperada, busca

Mejor Obra de Drama

  • De cómo observar un incendio
  • Desde la cornisa
  • En mi casa se dormía bajo el árbol
  • Filípica
  • Finca La Fe
  • Un ensayo (o la obra sobre un ensayo)

Mejor Obra de Comedia

  • Acupuntismo y Sus Misterios: Un Libro
  • El otro lado de la cama
  • ESE SILENCIO INCÓMODO. Never can say goodbye
  • Mi grado es un peligro – Más problemáticas, más conflictivas
  • Radojka
  • Terapia, el ejercicio fantástico

Mejor Interpretación de un Actor en Papel de Reparto

  • Arturo Arellano/ En mi casa se dormía bajo el árbol
  • Joaquín Díaz Sacco/ Finca La Fe
  • Julio Petrovich/ Finca La Fe
  • Pablo Ardissone/ Finca La Fe
  • Ronald von Knobloch/ Filípica
"Filípica" cuenta con siete nominaciones para esta edición de los Premios Edda.
"Filípica" cuenta con siete nominaciones para esta edición de los Premios Edda.

Mejor Interpretación de una Actriz en Papel de Reparto

  • Leticia Sosa / Viudo por error
  • María Liz Barrios/ A donde el viento me lleve
  • Natalia Cálcena / ESE SILENCIO INCÓMODO. Never can say goodbye
  • Patricia Reyna / Renato y Juliana
  • Rossana Bellassai / Finca La Fe
  • Sandra Molas / Filípica

Mejor Interpretación de un Actor en Papel Principal

  • Emilio Areco / En mi casa se dormía bajo el árbol
  • Enrique Pavón / Permitidos
  • Erik Gehre / Finca La Fe
  • Fabio Chamorro / La evitable ascensión y la inevitable caída de Lucas Klein
  • Hugo Matto / A donde el viento me lleve
  • José Ayala / Viudo por error
  • Ronald Maluf / Terapia, el ejercicio fantástico

Mejor Interpretación de una Actriz en Papel Principal

  • Antonella Zaldívar/ Mujer de 30 desesperada, busca
  • Clara Franco / El otro lado de la cama
  • Claudia Espínola / Mi grado es un peligro – Más problemáticas, más conflictivas
  • Lidia López / Con olor a lluvia
  • Margarita Irún / ESE SILENCIO INCÓMODO. Never can say goodbye
  • Natalia Sosa Jovellanos / Permitidos
  • Regina Bachero / Radojka
La obra "ESE SILENCIO INCÓMODO. Never say goodbye" compite en varias categorías.
La obra "ESE SILENCIO INCÓMODO. Never say goodbye" compite en varias categorías.

Mejor Dirección

  • Aldo Valdez / Filípica
  • Ariel Galeano y Ronald von Knobloch / A donde el viento me lleve
  • Henry Fornerón Da Silva / Mi grado es un peligro – Más problemáticas, más conflictivas
  • Hugo Luis Robles / ESE SILENCIO INCÓMODO. Never can say goodbye
  • Mafe Mieres / Finca La Fe
  • Rodrigo Pastore Samaniego / Con olor a lluvia
  • Selva Fox / Permitidos

Mejor Obra

  • A donde el viento me lleve
  • Con olor a lluvia
  • ESE SILENCIO INCÓMODO. Never can say goodbye
  • Filípica
  • Finca La Fe
  • Mi grado es un peligro – Más problemáticas, más conflictivas
