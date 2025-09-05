Tiatro Mbyky suma cuatro nuevas obras cortas a la cartelera teatral

Una nueva edición de Tiatro Mbyky se pondrá en marcha a partir de hoy y durante todos los viernes de este mes de septiembre a partir de las 20:00, buscando destacar la creatividad y el talento de dramaturgos, escritores, actores y directores.

Cuatro obras de unos 15 minutos de duración serán parte de este ciclo, que busca constituirse en un “after office cultural”, presentando teatro en una experiencia cercana, distinta y vibrante.

“Laurentino Kue”, escrita y dirigida Samadhy Albiol, presentará a una familia que llega al barrio con un gran secreto a voces y otros que están por revelarse.

En tanto, “Ella sigue acá”, con libreto y dirección de Gerardo Báez, presentará a dos hermanos que vacían la casa de su infancia, reacomodando emociones que creían resueltas.

“El niño que contaba las estrellas” es una obra escrita por Eduardo Fernández y dirigida por Fátima Báez, que ofrecerá una propuesta poética sobre el duelo, la memoria y las constelaciones emocionales que nos habitan.

“Se fue mi luz”, de Carlos Ledesma, nos presentará a una mujer sola en una noche de tormenta.“¿Quién entra realmente a esa casa y quién logra salir?“, plantea la sinopsis.

Las cuatro obras se presentarán con funciones en simultáneo a las 20:00, 20:30, 21:00 y 21:30. Las entradas se pueden adquirir en tiketongroup.com a G. 80.000 para ver las cuatro obras o a G. 25.000 por obra.

En el Teatro Latino (Tte. Fariña e Iturbe), este fin de semana se presentará “Tertawa II”, el espectáculo de humor protagonizado por los humoristas argentinos Pachu Peña y José María Listorti, junto al uruguayo Sebastián Almada.

Bajo el lema “Humor sin fronteras” este espectáculo se presentará los viernes y sábados a las 20:30 y domingos a las 20:00, hasta el próximo 14 de septiembre. Las entradas están a la venta en Tuti, con precios desde G. 190.000.

Con entradas agotadas para sus primeras tres funciones, la obra “Dirrrty Boys” subirá a escena desde hoy en El Otro Teatro (Tacuary 1046). Se trata de una obra escrita por Gerard Guix y dirigida por Nicolás Sotomayor, que presentará en escena a Alan Jara y Andrés Capurro.

La trama está inspirada en un suceso real ocurrido en Liverpool, en 1993, cuando dos niños de diez años cometieron un crimen atroz que conmovió a toda la sociedad.

“Dirrrty Boys sigue la huella de esos fantasmas que los persiguen de por vida y nos enfrenta a una pregunta incómoda: ¿todos merecemos una segunda oportunidad?“, expresa la sinopsis.

Las entradas anticipadas cuestan G. 70.000 y en puerta G. 90.000. Se pueden solicitar al (0984) 926499 para las funciones del sábado 13 a las 20:30 y domingo 14 a las 19:30.