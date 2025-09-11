Tres estrenos renuevan la cartelera teatral entre drama, comedia y reflexión

La primera en subir al escenario será “Domesticadas: El Origen”, con funciones este jueves 11 y viernes 12 de septiembre a las 20:30 en el Teatro de las Américas del CCPA (José Berges 297).

Bajo la dirección de Nelson de Santaní, la pieza convoca a un amplio elenco compuesto por Bárbara Becklake, Claudia Scavone, Coke Ruiz, Luz Marisabel Bobadilla, Lily Seiferheld, Kandela González, Kote Fleitas, Nery Almirón, Richi Rey y Miguel Hache.

Con humor y sátira, la obra se adentra en situaciones reconocibles de la vida diaria, protagonizadas por Roberta, “la única Miss que plancha con la corona puesta”. Las entradas tienen un costo de G. 50.000.

En tanto, el viernes 12 de septiembre, se estrenará “Él” en la Sala La Correa, a las 20:30. Escrita por Patricia Reyna y dirigida junto a Ronald Von Knobloch, la obra cierra la trilogía que inició con “La desgracia” y continuó con “La reina de la novena” (2021).

En esta ocasión, la narrativa pone en foco a los agresores para explorar sus motivaciones, cuestionar la noción de culpabilidad y abrir un debate sobre la violencia de género desde una perspectiva inédita.

El elenco está integrado por Silvio Rodas, Juan Carlos Cañete, Pablo Ardissone, Alberto Sánchez Pastor y Roberto Cardozo. Las funciones serán los días 12, 13, 14, 19, 20 y 21 de septiembre a las 20:30.

Las entradas anticipadas se encuentran a G. 60.000 hasta este jueves, con reservas al (0984) 666-180.

Finalmente, también el viernes 12 se inicia el ciclo de “Vivir al límite”, que tendrá lugar en Espacio La Recova. Dirigida por Ana Carolina Jara, con guion y asistencia de dirección de Cyn Dávalos, la obra pone en escena una historia real que oscila entre el sufrimiento y la esperanza, invitando al público a reflexionar sobre la capacidad humana de sanar y transformar el dolor en luz.

Los actores Crhys Knapp, Teresa Barriocanal y Seba Díaz encarnan este viaje íntimo y conmovedor, producido por Vértice Escénico Producciones.

Las funciones se realizarán los viernes 12 y 19 a las 20:30; los sábados 13 y 20 con doble función a las 20:00 y 21:00; y los domingos 14 y 21 en los mismos horarios. Las entradas tienen un costo de G. 70.000 en venta anticipada, G. 90.000 en puerta, y una promoción especial para estudiantes de dos entradas por G. 120.000.