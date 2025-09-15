El EXPYFEST se realizará en noviembre en la Alianza Francesa

Tras el éxito de su primera edición en 2024, que reunió a más de 300 asistentes con estrenos nacionales e internacionales, performances artísticos y musicales, el EXPYFEST vuelve este año con una agenda renovada. Se consolida así como el único espacio en Paraguay dedicado a la realidad virtual, aumentada, mixta y otras experiencias inmersivas que integran arte y tecnología.

Durante dos jornadas, el público podrá explorar propuestas que incluyen experiencias de realidad virtual, aumentada y mixta, un domo inmersivo, instalaciones interactivas, proyecciones híbridas, videojuegos, video-mapping, además de talleres, charlas, conciertos y performances en vivo con referentes locales e internacionales.

El festival, vinculado a EXPYLAB —laboratorio de formación e innovación en arte y tecnologías inmersivas reconocido en 2023 por Meta y BidLab como una de las diez comunidades más destacadas de América Latina y el Caribe— busca posicionarse como un espacio de encuentro regional que conecta a artistas, tecnólogos y creadores de toda la región.

La convocatoria para participar sigue abierta hasta el 1 de octubre de 2025, invitando a artistas y creadores latinoamericanos a postular sus proyectos inmersivos a través del formulario disponible en www.expy.com.py.

El EXPYFEST es una coproducción de EXPY EAS, la Alianza Francesa y Visión Itinerante, con el patrocinio de la Embajada de Francia y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia a través de su Cooperación Regional. Acompañan la Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL), la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR) y el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP).

Más información sobre la programación, la convocatoria y las actividades del festival está disponible en www.expy.com.py y en las redes sociales @expyfest.