Cultura

El EXPYFEST se realizará en noviembre en la Alianza Francesa

El festival de artes inmersivas más importante de Paraguay tiene nueva fecha confirmada. El EXPYFEST 2025 se celebrará finalmente los días 7 y 8 de noviembre en la Alianza Francesa de Asunción, modificando así la programación inicialmente prevista para octubre.

Por ABC Color
15 de septiembre de 2025 - 15:42
El público podrá explorar propuestas que incluyen experiencias de realidad virtual.
Tras el éxito de su primera edición en 2024, que reunió a más de 300 asistentes con estrenos nacionales e internacionales, performances artísticos y musicales, el EXPYFEST vuelve este año con una agenda renovada. Se consolida así como el único espacio en Paraguay dedicado a la realidad virtual, aumentada, mixta y otras experiencias inmersivas que integran arte y tecnología.

Durante dos jornadas, el público podrá explorar propuestas que incluyen experiencias de realidad virtual, aumentada y mixta, un domo inmersivo, instalaciones interactivas, proyecciones híbridas, videojuegos, video-mapping, además de talleres, charlas, conciertos y performances en vivo con referentes locales e internacionales.

El festival, vinculado a EXPYLAB —laboratorio de formación e innovación en arte y tecnologías inmersivas reconocido en 2023 por Meta y BidLab como una de las diez comunidades más destacadas de América Latina y el Caribe— busca posicionarse como un espacio de encuentro regional que conecta a artistas, tecnólogos y creadores de toda la región.

La convocatoria para participar sigue abierta hasta el 1 de octubre de 2025, invitando a artistas y creadores latinoamericanos a postular sus proyectos inmersivos a través del formulario disponible en www.expy.com.py.

El EXPYFEST es una coproducción de EXPY EAS, la Alianza Francesa y Visión Itinerante, con el patrocinio de la Embajada de Francia y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia a través de su Cooperación Regional. Acompañan la Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL), la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR) y el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP).

Más información sobre la programación, la convocatoria y las actividades del festival está disponible en www.expy.com.py y en las redes sociales @expyfest.

