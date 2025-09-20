Vuelve el festival Nihon Matsuri para celebrar la cultura y la gastronomía japonesa

Nihon Matsuri, el festival de cultura y gastronomía japonesa, se alista para celebrar su octava edición el próximo sábado 4 de octubre.

Lea más: Una cartelera teatral con opciones para todos los gustos

Desde Argentina llegará Japan Trio Experiment, una agrupación que presentará música de animes, las series y películas de animación japonesas.

También estará el grupo local Japan Bunka Taiko, que ofrecerá al público un espectáculo con los tambores tradicionales japoneses.

La danza también será parte de este festival con el Bon Odori, un baile tradicional al que serán invitados todos los asistentes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En cuanto a la gastronomía, esta edición del Nihon Matsuri contará con 38 stands en los que se podrán encontrar propuestas como ramen, yakisoba, sushi, okonomiyaki, gyoza y dulces tradicionales con precios desde G. 5.000.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Yosuke Morohashi, presidente de la Asociación Japonesa de Asunción, señaló que uno de los objetivos de este festival es preservar la cultura japonesa con las nuevas generaciones de nikkei.

También destacó que cada vez hay una mayor participación del público paraguayo y se espera que asistan unas 5.000 personas.

El festival será de 17:00 a 22:00, mientras que los accesos se habilitarán a partir de las 16:00.

Las entradas anticipadas están en venta a través de Ticketea a G. 15.000, de forma anticipada. Los menores de 12 años, los mayores de 75 años y los cosplayers no abonan entrada.