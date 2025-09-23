“Aciago” llega con una fusión de drama, poesía y ópera a la Manzana de la Rivera

Una lucha de poderes se desatará en “Aciago”, la obra teatral que tendrá su estreno hoy a las 20:00 en la Sala García Lorca de la Manzana de la Rivera (Ayolas c/ Benjamín Constant). La obra, escrita y dirigida por Aldo Valdez, promete ofrecer al público un drama cargado de tensión y misterio.
Lea más: Paloma Bonnin, la bailarina paraguaya que vuela tras sus sueños por escenarios del mundo
“La llegada de cierto personaje despierta tensiones ocultas, activa pulsiones latentes y desenmascara lo que tendría que seguir siendo un secreto, aunque no por los motivos adecuados”, señala la sinopsis de esta obra.
Añade que en esta historia también aparecen “firmas que no fueron escritas con las mejores de las intenciones y miradas que se hicieron a un costado”, como parte de un mal presagio.
La puesta, que contará con una apertura operística, reunirá a un elenco integrado por Chelo Galeano, José Ferreira, Julia Clemotte y Mimi Peralta. El espectáculo también promete un viaje poético en blanco y negro.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
“Aciago” contará con vestuarios de Emiko Zárate y composiciones de Diego Portillo. La asistencia de producción es de Natalia Pintos.
Funciones y entradas
Las funciones serán los días 23, 24, 25 y 30 de septiembre, 2 y 3 de octubre a las 20:00. Las entradas anticipadas cuestan G. 50.000 y se pueden adquirir al (0972) 433-212. En puerta costarán G. 70.000.