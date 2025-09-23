“Aciago” llega con una fusión de drama, poesía y ópera a la Manzana de la Rivera

La obra teatral “Aciago”, escrita y dirigida por Aldo Valdez, se presentará desde hoy en la sala García Lorca de la Manzana de la Rivera. La puesta promete desafiar las convenciones del teatro contemporáneo, proponiendo un drama disruptivo.