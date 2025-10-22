“Baikal Creativo” desembarca en Asunción con dos charlas gratuitas

“El poder transformador de las industrias creativas” se denomina la charla que ofrecerá este miércoles 22 en el Espacio Cultural Staudt (Iturbe y Mariscal Estigarribia).

En este encuentro, que se iniciará a las 18:00, Avogadro abordará cómo estos sectores lideran los procesos de innovación y adaptación ante los cambios tecnológicos y sociales.

En tanto, este jueves 23 a las 19:00 será la charla “Territorios creativos: cómo diseñar espacios con sentido que generan identidad, valor y futuro”. La misma será en la Casa de la Integración de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), ubicada sobre la Avda. Mariscal López casi República Dominicana.

Esta charla estará centrada en el diseño de ecosistemas culturales sostenibles basados en el talento, la identidad y la colaboración público-privada.

Avogadro es consultor y conferencista especializado en la gestión cultural y creativa, reconocido por su trayectoria en el diseño de políticas públicas en Argentina. Fue ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y vice ministro de Cultura del vecino país.

Los encuentros son organizados por el Instituto Baikal, una comunidad de aprendizaje que promueve el pensamiento crítico y la creatividad mediante cursos, talleres y espacios interdisciplinarios que integran filosofía, ciencia, arte y negocios.

El acceso a ambas conferencias será gratuito, pero se requiere de un registro previo a través de los formularios disponibles en https://bit.ly/ConversatoriosobreIndustriasCreativas.