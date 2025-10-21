Daniela De Lucía ofrecerá charla gratuita en Asunción, presentando sus libros

Daniela De Lucía es coach internacional, conductora de televisión y autora de los libros “Estás para más” y “Desbloqueá tu próximo nivel”. Llegará por primera vez a nuestro país para presentar estos materiales, de la mano de Books, y desafiar al público paraguayo a crear la vida que se merecen.

El encuentro será a las 19:00 en el rooftop de delSol Shopping & Lifestyle (Avda. Aviadores del Chaco y Delia Frutos de González), con entrada libre y gratuita para todo público.

Daniela De Lucía está certificada por Harvard University y Robbins-Madanes Training, con licenciatura en Relaciones Públicas por la Universidad Argentina de la Empresa y más de 10.000 horas de práctica profesional.

Ofrece sesiones individuales, grupales y seminarios para personas de todo el mundo. Asimismo, ayuda a miles de personas en su expansión y crecimiento consciente, compartiendo contenido con sus más de 430.000 seguidores de Instagram.

En su libro “Estás para más”, la autora invita a los lectores a salir del piloto automático y encontrar el poder para crear la vida que se merecen.

En “Desbloquea tu próximo nivel”, Daniela de Lucía propone una guía paso a paso para desbloquear ciertas situaciones de la vida y lograr resultados extraordinarios.