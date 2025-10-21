Literatura

Daniela De Lucía ofrecerá charla gratuita en Asunción, presentando sus libros

La autora y coach argentina Daniela De Lucía estará este miércoles en Asunción presentando sus libros “Estás para más” y “Desbloqueá tu próximo nivel”. Lo hará con una charla gratuita en el rooftop de delSol Shopping & Lifestyle.

21 de octubre de 2025 - 13:27
Daniela De Lucía compartirá este miércoles un encuentro en delSol Shopping & Lifestyle.
Daniela De Lucía es coach internacional, conductora de televisión y autora de los libros “Estás para más” y “Desbloqueá tu próximo nivel”. Llegará por primera vez a nuestro país para presentar estos materiales, de la mano de Books, y desafiar al público paraguayo a crear la vida que se merecen.

El encuentro será a las 19:00 en el rooftop de delSol Shopping & Lifestyle (Avda. Aviadores del Chaco y Delia Frutos de González), con entrada libre y gratuita para todo público.

Daniela De Lucía está certificada por Harvard University y Robbins-Madanes Training, con licenciatura en Relaciones Públicas por la Universidad Argentina de la Empresa y más de 10.000 horas de práctica profesional.

Ofrece sesiones individuales, grupales y seminarios para personas de todo el mundo. Asimismo, ayuda a miles de personas en su expansión y crecimiento consciente, compartiendo contenido con sus más de 430.000 seguidores de Instagram.

Portada del libro "Desbloquea tu próximo nivel", de la coach argentina Daniela De Lucía.
En su libro “Estás para más”, la autora invita a los lectores a salir del piloto automático y encontrar el poder para crear la vida que se merecen.

En “Desbloquea tu próximo nivel”, Daniela de Lucía propone una guía paso a paso para desbloquear ciertas situaciones de la vida y lograr resultados extraordinarios.