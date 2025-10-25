Exponen arte paraguayo en Brasil

Jorge Enciso, abogado y reconocido ceramista paraguayo inauguró la exposición de arte denominada “Vigilia”, en la ciudad de San Pablo, Brasil, tras haber expuesto sus obras en París, hace solo unos días. La muestra podrá visitarse hasta el 18 de diciembre.

Considera que su arte cuenta con un enfoque profundo en su singular propuesta artística.

La llegada de Enciso al Brasil se produce inmediatamente después de su participación en la Ceramic Art Fair de París, presentado por la galería Tekoharte, en la emblemática Maison de l’Amérique Latine, donde su obra fue destacada por su capacidad de fusionar la herencia latinoamericana con una sensibilidad moderna y abstracta.

Por su parte, el fotógrafo Luis Vera, manifestó a través de sus redes sociales que el título de la exposición, “Vigilia”, es en sí mismo una declaración de intenciones.

“Como adelanta el texto curatorial, el término es polisémico y profundo: alude al acto de velar, de permanecer despierto y atento, pero también a una organización colectiva en torno a la reflexión o la protesta", escribió.

Agrega que la propuesta de Enciso trasciende la exhibición de objetos cerámicos, que se erige como una toma de postura filosófica y política materializada en el barro, “una invitación a mantenernos vigilantes ante los procesos de borrado cultural y las asimetrías históricas que aún resuenan en nuestro continente”.