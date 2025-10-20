Video: esto mostrará un artista paraguayo durante feria en París

El artista paraguayo Jorge Enciso presentará su obra en la Ceramic Art Fair, una importante feria de arte, en la capital francesa, que se desarrollará esta semana.

Enciso dijo que es una oportunidad de ver brillar al Paraguay en esta importante fiesta del arte moderno internacional.

La Embajada Paraguaya en Francia indicó, a través de sus redes sociales, que las piezas de cerámicas de Enciso ponen en valor la cultura paraguaya e indígena, siendo los conocimientos sobre plantas medicinales o remedios “yuyos”, su tema central para esta exposición.

La feria tendrá lugar del 23 al 26 de octubre en la Maison de l’Amérique latine (217 Bd Saint-Germain, 75007 Paris), de 11:00 a 20:00 (el domingo hasta las 18:00).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: El arte vuelve con Oxígeno al Puerto

El artista comenta, en un video que acompaña el anuncio, que se encuentran desmontando las obras y que agradece la invitación de Tecoarte que está de liderado por dos francesas, Marie-Pauline de Longueville y Patricia Bosac.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Estoy más que contento. Me inspiré en lo que es la cultura de las plantas medicinales que está muy arraigada en nuestra cultura paraguaya. Es algo que heredamos nosotros de los indígenas”, expresó.

También comentó que se trata en un conjunto de 14 obras inspiradas en la sabiduría de los ancestros.