Cultura
02 de noviembre de 2025 - 13:52

La Noche de los Museos 2025 prepara su mayor edición: casi cien espacios abrirán sus puertas en todo el país

Lanzamiento de la Noche de los Museos 2025.
Lanzamiento de la Noche de los Museos 2025.

El pasado viernes se realizó en la Casa de la Integración CAF el lanzamiento oficial de la novena edición de la Noche de los Museos, que este año reunirá a casi cien espacios culturales de todo el país en una jornada única de acceso libre y gratuito.

Por Mavi Martínez

El espíritu colaborativo y la pasión por el patrimonio fueron el eje de la conferencia de prensa celebrada el viernes 31 de octubre en la Casa de la Integración CAF Paraguay, donde se presentó oficialmente una nueva edición de la Noche de los Museos, el evento cultural que desde 2017 invita a recorrer y redescubrir los espacios de memoria y creación del país.

Lea más: Más que un festival: una comunidad que respira música

Durante el encuentro, Gloria Velilla, coordinadora general de la iniciativa, celebró el crecimiento sostenido del proyecto y la energía que cada año moviliza a cientos de voluntarios y gestores culturales: “Casi cien museos que cobran vida y dan su luz”, expresó, aludiendo a la magnitud de esta edición, que será la más amplia realizada hasta el momento.

Por su parte, Paola Martínez, del Museo de Ciencias del Paraguay (MuCi), destacó el rol social y transformador de los museos: “Todos los que estamos acá creemos en el poder transformador de los museos. Creemos en la increíble magia de los espacios que resguardan los más sagrados tesoros de nuestras comunidades y, en el caso del MuCi, que ofrecen también el permiso de mirar y tocar, algo no menos importante”, señaló.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El arte musical también se hizo presente en el lanzamiento.
El arte musical también se hizo presente en el lanzamiento.

El encuentro contó además con la participación de Luciana Basso, del equipo organizador, y Jorge Srur, representante de la CAF en Paraguay, quien subrayó el esfuerzo colectivo que sostiene el proyecto año tras año.

La Noche de los Museos 2025 se realizará el sábado 15 de noviembre, desde las 18:00 hasta la medianoche, en formato completamente presencial. Participarán 12 departamentos con casi cien museos y centros culturales, que abrirán sus puertas con propuestas especiales, recorridos guiados, muestras y actividades artísticas.

En Asunción, habrá buses gratuitos que conectarán los circuitos de museos en distintos barrios, con paradas en instituciones emblemáticas como el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo de Ciencias del Paraguay, el Museo del Arpa Paraguaya, el Centro Cultural de España Juan de Salazar, la Casa Bicentenario de la Música “Agustín Pío Barrios”, la Fundación Texo y el Museo del Barro, entre muchos otros.

Durante el evento se pudo ver un video que sirvió como recuento de todo el trabajo realizado en anteriores ediciones.
Durante el evento se pudo ver un video que sirvió como recuento de todo el trabajo realizado en anteriores ediciones.

La agenda completa, que incluirá propuestas en ciudades de los departamentos de Central, Itapúa, Alto Paraná, Misiones, Boquerón, Concepción, Paraguarí, Ñeembucú, Caazapá, Guairá y Cordillera, estará disponible en formato digital días antes del evento, para que el público pueda organizar su recorrido y disfrutar de una noche dedicada enteramente a la cultura.

Con esta nueva edición, la Noche de los Museos reafirma su lugar como una de las experiencias culturales más esperadas del año, una invitación a mirar el país desde sus espacios de arte, historia y memoria colectiva.

ASUNCIÓN

  1. Archivo Histórico y Diplomático “José Falcón” – Ministerio de Relaciones Exteriores
  2. Archivo Nacional de Asunción
  3. Biblioteca Nacional del Paraguay
  4. Casa de la Integración CAF
  5. Centro Cultural de España Juan de Salazar
  6. Centro Cultural de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción “Prof. Dr. Salvador Addario Bentrón” – Museo Hospital de Clínicas
  7. Centro Cultural de la República El Cabildo
  8. Centro de Artes Visuales / Museo del Barro
  9. Museos Escuela Solar de Artigas y Karaí Guasú
  10. Templo Fo Guang Shan Asunción
  11. Fundación Migliorisi / Colecciones de Arte
  12. Fundación TEXO para el Arte Contemporáneo
  13. Instituto Guimarães Rosa (IGR) – Embajada de Brasil
  14. Mbo’e. Museo de Historia de la Educación Paraguaya
  15. Museo de Economía (Ministerio de Economía y Finanzas)
  16. MuCi – Museo de Ciencias del Paraguay
  17. MUSA – Museo de Sillas Asunción
  18. Museo Casa de la Independencia
  19. Museo de las Memorias, Dictadura y Derechos Humanos
  20. Museo de Arte e Historia Colonial – Fundación Ymaguare
  21. Museo de Arte Sacro – Fundación Nicolás Darío Lattourrete
  22. Museo de la Cámara Fotográfica del ITSI
  23. Museo de Numismática y Joyas – Banco Central del Paraguay (BCP)
  24. Museo del Arpa Paraguaya del Centro Cultural de la Ciudad Carlos Colombino – Manzana de la Rivera
  25. Museo del CEL, Museo de Todos
  26. Museo Eclesiástico “Monseñor Juan Sinforiano Bogarín”
  27. Museo Etnográfico “Dr. Andrés Barbero”
  28. Museo Ferroviario Estación Central de Asunción
  29. Museo Histórico “General Bernardino Caballero”
  30. Museo Judío del Paraguay – Fundación “Dr. Walter Kochmann”
  31. Museo Memoria de la Ciudad del Centro Cultural de la Ciudad Carlos Colombino – Manzana de la Rivera
  32. Museo Nacional de Bellas Artes
  33. Organización de Estados Iberoamericanos – Espacio Cultural Roa Bastos
  34. Panteón Nacional de los Héroes y Oratorio Nuestra Señora de la Asunción
  35. Puerto Liebig
  36. Residencia de la Embajada de España
  37. Sociedad Científica del Paraguay
  38. Sociedad Dante Alighieri
  39. Casa Bicentenario de la Música “Agustín Pío Barrios”
  40. Casa Bicentenario de las Artes Visuales “Ignacio Núñez Soler”
  41. Casa Bicentenario del Teatro “Edda de los Ríos”
  42. Casa Bicentenario de la Danza “Tala Ern Retivoff”
  43. Casa Museo y Academia de Batería “Papi y Nene Barreto”
  44. Centro Cultural Punto Divertido Loma Tarumá
  45. Centro del Archivo Audiovisual y Fotográfico del Paraguay del Centro Cultural de la Ciudad Carlos Colombino – Manzana de la Rivera
  46. Centro Histórico Aristócrata
  47. Club de Vehículos Antiguos del Paraguay
  48. Museo “Juan Emiliano O’Leary” del Colegio Nacional de la Capital “Gral. Bernardino Caballero” (CNC)
  49. Dirección de Museo Militar del Ministerio de Defensa
  50. Museo de la Masonería Paraguaya de la Gran Logia Simbólica del Paraguay (Gran Oriente del Paraguay)
  51. Museo José Asunción Flores del Centro Cultural de la Ciudad Carlos Colombino – Manzana de la Rivera
  52. Pasaje de las Esculturas – Colección Taller Pistilli
  53. Templo Histórico de la Calle Palma de la Gran Logia Simbólica del Paraguay (Gran Oriente del Paraguay)
  54. Museo Verde

CENTRAL

  1. Arete Centro Cultural
  2. Centro Cultural del Lago
  3. El Cántaro Bioescuela Popular
  4. Museo Mitológico “Ramón Elías”
  5. Museo Parroquial San Rafael de Itauguá
  6. Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL)
  7. Museo “Fernández Caballero” del Colegio San Martín de Porres
  8. Museo Histórico y Cultural San Felipe de Borbón en el Valle del Bastan
  9. Museo de los caídos en Ytororó

ALTO PARANÁ

  1. Biblioteca Municipal de Ciudad del Este
  2. Museo El Mensú
  3. Museo Ka´aty (Los Yerbales) Facultad de Filosofía UNE
  4. Templo Fo Guang Shan Paraguay
  5. Museo de ITAIPÚ Tierra Guaraní
  6. Museo Histórico Tacurú Pucú-Hernandarias

BOQUERÓN

  1. Centro de Interpretación del Gran Chaco Americano
  2. Museo de Carretas
  3. Museos Fernheim
  4. Heimatmuseum der Kolonie Menno
  5. Museo Histórico de la Colonia Neuland

CAAZAPÁ

  1. Museo Fray Juan Bernardo

CONCEPCIÓN

  1. Asociación Cultural de la Villa Real
  2. Casa de la Cultura “Carlos Colombino”
  3. Logia “Perfecta Armonía” N° 129
  4. Centro Cultural de la Villa Real - Mansión Cueto

CORDILLERA

  1. Museo de Líneas Aéreas Paraguayas

GUAIRÁ

  1. Compañía de Luz y Fuerza S.A.

ITAPÚA

  1. Asociación Japonesa de Encarnación
  2. Museo Ferroviario de Encarnación
  3. Centro Histórico y Cultural “Edwin Krug” - Museo / Centro Cultural
  4. Museo de los Inmigrantes y Casa de la Cultura de Bella Vista
  5. Aventura Selecta
  6. Lauro Raatz SA - Museo Casa Raatz
  7. Museo Histórico Ferroviario Carmen del Paraná
  8. Misión Jesuítica Santísima Trinidad del Paraná-Senatur
  9. Misión Jesuítica de Jesús de Tavarangue
  10. Misión Jesuítica San Cosme y San Damián

MISIONES

  1. Museo Tesoros Jesuíticos
  2. Museo Histórico Ambiental de la Entidad Binacional Yacyretá

ÑEEMBUCÚ

  1. Museo Cabildo de Pilar
  2. Museo Comunitario Ex Cuartel del Mcal. Francisco Solano López - Humaitá

PARAGUARÍ

  1. Museo Campamento Cerro León
  2. Museo Casa Oratorio Cabañas
  3. Museo “Dr. Gaspar Rodríguez de Francia”
  4. Museo de la Memoria de los Veteranos Yaguaroninos de la Guerra del Chaco