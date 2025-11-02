La Noche de los Museos 2025 prepara su mayor edición: casi cien espacios abrirán sus puertas en todo el país

El espíritu colaborativo y la pasión por el patrimonio fueron el eje de la conferencia de prensa celebrada el viernes 31 de octubre en la Casa de la Integración CAF Paraguay, donde se presentó oficialmente una nueva edición de la Noche de los Museos, el evento cultural que desde 2017 invita a recorrer y redescubrir los espacios de memoria y creación del país.

Lea más: Más que un festival: una comunidad que respira música

Durante el encuentro, Gloria Velilla, coordinadora general de la iniciativa, celebró el crecimiento sostenido del proyecto y la energía que cada año moviliza a cientos de voluntarios y gestores culturales: “Casi cien museos que cobran vida y dan su luz”, expresó, aludiendo a la magnitud de esta edición, que será la más amplia realizada hasta el momento.

Por su parte, Paola Martínez, del Museo de Ciencias del Paraguay (MuCi), destacó el rol social y transformador de los museos: “Todos los que estamos acá creemos en el poder transformador de los museos. Creemos en la increíble magia de los espacios que resguardan los más sagrados tesoros de nuestras comunidades y, en el caso del MuCi, que ofrecen también el permiso de mirar y tocar, algo no menos importante”, señaló.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El encuentro contó además con la participación de Luciana Basso, del equipo organizador, y Jorge Srur, representante de la CAF en Paraguay, quien subrayó el esfuerzo colectivo que sostiene el proyecto año tras año.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Noche de los Museos 2025 se realizará el sábado 15 de noviembre, desde las 18:00 hasta la medianoche, en formato completamente presencial. Participarán 12 departamentos con casi cien museos y centros culturales, que abrirán sus puertas con propuestas especiales, recorridos guiados, muestras y actividades artísticas.

En Asunción, habrá buses gratuitos que conectarán los circuitos de museos en distintos barrios, con paradas en instituciones emblemáticas como el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo de Ciencias del Paraguay, el Museo del Arpa Paraguaya, el Centro Cultural de España Juan de Salazar, la Casa Bicentenario de la Música “Agustín Pío Barrios”, la Fundación Texo y el Museo del Barro, entre muchos otros.

La agenda completa, que incluirá propuestas en ciudades de los departamentos de Central, Itapúa, Alto Paraná, Misiones, Boquerón, Concepción, Paraguarí, Ñeembucú, Caazapá, Guairá y Cordillera, estará disponible en formato digital días antes del evento, para que el público pueda organizar su recorrido y disfrutar de una noche dedicada enteramente a la cultura.

Con esta nueva edición, la Noche de los Museos reafirma su lugar como una de las experiencias culturales más esperadas del año, una invitación a mirar el país desde sus espacios de arte, historia y memoria colectiva.

ASUNCIÓN

Archivo Histórico y Diplomático “José Falcón” – Ministerio de Relaciones Exteriores Archivo Nacional de Asunción Biblioteca Nacional del Paraguay Casa de la Integración CAF Centro Cultural de España Juan de Salazar Centro Cultural de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción “Prof. Dr. Salvador Addario Bentrón” – Museo Hospital de Clínicas Centro Cultural de la República El Cabildo Centro de Artes Visuales / Museo del Barro Museos Escuela Solar de Artigas y Karaí Guasú Templo Fo Guang Shan Asunción Fundación Migliorisi / Colecciones de Arte Fundación TEXO para el Arte Contemporáneo Instituto Guimarães Rosa (IGR) – Embajada de Brasil Mbo’e. Museo de Historia de la Educación Paraguaya Museo de Economía (Ministerio de Economía y Finanzas) MuCi – Museo de Ciencias del Paraguay MUSA – Museo de Sillas Asunción Museo Casa de la Independencia Museo de las Memorias, Dictadura y Derechos Humanos Museo de Arte e Historia Colonial – Fundación Ymaguare Museo de Arte Sacro – Fundación Nicolás Darío Lattourrete Museo de la Cámara Fotográfica del ITSI Museo de Numismática y Joyas – Banco Central del Paraguay (BCP) Museo del Arpa Paraguaya del Centro Cultural de la Ciudad Carlos Colombino – Manzana de la Rivera Museo del CEL, Museo de Todos Museo Eclesiástico “Monseñor Juan Sinforiano Bogarín” Museo Etnográfico “Dr. Andrés Barbero” Museo Ferroviario Estación Central de Asunción Museo Histórico “General Bernardino Caballero” Museo Judío del Paraguay – Fundación “Dr. Walter Kochmann” Museo Memoria de la Ciudad del Centro Cultural de la Ciudad Carlos Colombino – Manzana de la Rivera Museo Nacional de Bellas Artes Organización de Estados Iberoamericanos – Espacio Cultural Roa Bastos Panteón Nacional de los Héroes y Oratorio Nuestra Señora de la Asunción Puerto Liebig Residencia de la Embajada de España Sociedad Científica del Paraguay Sociedad Dante Alighieri Casa Bicentenario de la Música “Agustín Pío Barrios” Casa Bicentenario de las Artes Visuales “Ignacio Núñez Soler” Casa Bicentenario del Teatro “Edda de los Ríos” Casa Bicentenario de la Danza “Tala Ern Retivoff” Casa Museo y Academia de Batería “Papi y Nene Barreto” Centro Cultural Punto Divertido Loma Tarumá Centro del Archivo Audiovisual y Fotográfico del Paraguay del Centro Cultural de la Ciudad Carlos Colombino – Manzana de la Rivera Centro Histórico Aristócrata Club de Vehículos Antiguos del Paraguay Museo “Juan Emiliano O’Leary” del Colegio Nacional de la Capital “Gral. Bernardino Caballero” (CNC) Dirección de Museo Militar del Ministerio de Defensa Museo de la Masonería Paraguaya de la Gran Logia Simbólica del Paraguay (Gran Oriente del Paraguay) Museo José Asunción Flores del Centro Cultural de la Ciudad Carlos Colombino – Manzana de la Rivera Pasaje de las Esculturas – Colección Taller Pistilli Templo Histórico de la Calle Palma de la Gran Logia Simbólica del Paraguay (Gran Oriente del Paraguay) Museo Verde

CENTRAL

Arete Centro Cultural Centro Cultural del Lago El Cántaro Bioescuela Popular Museo Mitológico “Ramón Elías” Museo Parroquial San Rafael de Itauguá Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) Museo “Fernández Caballero” del Colegio San Martín de Porres Museo Histórico y Cultural San Felipe de Borbón en el Valle del Bastan Museo de los caídos en Ytororó

ALTO PARANÁ

Biblioteca Municipal de Ciudad del Este Museo El Mensú Museo Ka´aty (Los Yerbales) Facultad de Filosofía UNE Templo Fo Guang Shan Paraguay Museo de ITAIPÚ Tierra Guaraní Museo Histórico Tacurú Pucú-Hernandarias

BOQUERÓN

Centro de Interpretación del Gran Chaco Americano Museo de Carretas Museos Fernheim Heimatmuseum der Kolonie Menno Museo Histórico de la Colonia Neuland

CAAZAPÁ

Museo Fray Juan Bernardo

CONCEPCIÓN

Asociación Cultural de la Villa Real Casa de la Cultura “Carlos Colombino” Logia “Perfecta Armonía” N° 129 Centro Cultural de la Villa Real - Mansión Cueto

CORDILLERA

Museo de Líneas Aéreas Paraguayas

GUAIRÁ

Compañía de Luz y Fuerza S.A.

ITAPÚA

Asociación Japonesa de Encarnación Museo Ferroviario de Encarnación Centro Histórico y Cultural “Edwin Krug” - Museo / Centro Cultural Museo de los Inmigrantes y Casa de la Cultura de Bella Vista Aventura Selecta Lauro Raatz SA - Museo Casa Raatz Museo Histórico Ferroviario Carmen del Paraná Misión Jesuítica Santísima Trinidad del Paraná-Senatur Misión Jesuítica de Jesús de Tavarangue Misión Jesuítica San Cosme y San Damián

MISIONES

Museo Tesoros Jesuíticos Museo Histórico Ambiental de la Entidad Binacional Yacyretá

ÑEEMBUCÚ

Museo Cabildo de Pilar Museo Comunitario Ex Cuartel del Mcal. Francisco Solano López - Humaitá

PARAGUARÍ