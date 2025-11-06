“Tobogán” se desliza al streaming de ABC

Todos los jueves, de 20:00 a 21:00, estarán compartiendo en “Tobogán” algunas actividades para el fin de semana, entrevistas y más.

Giuliana Meilicke comentó que la iniciativa de Tobogán surgió cuando con Isabella asistieron a un concierto de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA) en la Plaza Uruguaya.

“Fue muy mágico, porque se caían las flores de tajy y estaba Luis Szarán guiando a la orquesta con unas guaranias hermosas. Ese fue el momento en el que dijimos ‘todo el mundo tiene que conocer esto”, recordó.

Durante dos años de amistad “se estuvo cocinando” el proyecto, hasta que iniciaron Tobogán Media con la premisa de “contar lo que está pasando en Paraguay, a nivel cultural y artístico”, añadió.

Arte, cultura, moda, arquitectura, gastronomía y otros temas son parte de esta iniciativa, que busca poner en valor a la cultura paraguaya.

Agenda del finde y más

El programa va a comenzar con la “Agenda de planes del finde”, presentando una curaduría de actividades que van a pasar en Asunción.

“Tenemos teatro, conciertos, vamos a tirar la agenda y vamos a estar hablando de qué va a estar pasando en estas actividades”, comentó Meilicke.

También señaló que como entrevistado estará Miky González Merlo, vocalista del grupo Villagrán.

El origen del nombre

Isabella Marini, por su parte, explicó que el nombre de Tobogán nació por dos razones. La primera, es que estaban en la Plaza Italia buscando un nombre para el proyecto.

Haciendo una lluvia de ideas surgió “Tobogán”, el nombre de una gira que habían realizado los raperos Cráneo y Bejo.

“Tenía mucho sentido, ya que te podés tirar del tobogán, es algo comunitario, algo que está en un espacio público y nos gustó. Es muy divertido”, señaló.

Marini afirmó que jamás se imaginaron que iba a llegar tan rápido la posibilidad de tener un programa. “A la vez es un desafío enorme, queremos hacerlo con muchísimo cuidado, con muchísimo compromiso”, añadió.

“Estamos súper emocionadas de poder empezar a profundizar. Vamos a poder tener un montón de tiempo para hacer más preguntas, entrar con más detalles a los temas y explayarnos más”, concluyó.