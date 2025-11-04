Paiko vuelve a España para ofrecer conciertos en Madrid y Barcelona

Paiko se encuentra alistando las maletas para regresar a España, luego de aquella presentación en 2023 que marcó el retorno de la banda a los escenarios, tras una pausa de dos años.

Lea más: Festival del Takuare’ê: estos son los ganadores de la edición número 48

La agrupación conformada por Enrique Zayas (voz principal, guitarra y armónica), Carlo “Cana” Borghetti (bajo y voz), Rodrigo “Afi” Ferreiro (guitarra y voz) y Sebastián Gulino (batería y percusiones) se estará presentando este sábado 8 en la Sala Uni de Madrid (Calle Cea Bermúdez 21). Los accesos se habilitarán a las 19:00.

El domingo 9 estarán en la ciudad de Barcelona, ofreciendo un concierto en la sala La Nau (Carrer d’Alaba, 30, Sant Martí, 08005) y los accesos se habilitarán a las 19:00. Como agrupación invitada estará el grupo noruego Lequian.

“Nos emociona volver a España, un país con el que tenemos una conexión muy especial. Queremos compartir con nuestros seguidores, amigos y compatriotas estas canciones que forman parte de nuestra historia y de nuestro presente”, expresaron los integrantes de la banda.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Paiko recientemente estrenó “Kaos Total”, una reversión de su clásico tema, esta vez junto al productor Mike Cardozo. Previamente lanzaron el sencillo “Al son del corazón”, una canción que marca el regreso creativo del cuarteto que cuenta con más de 25 años de trayectoria.