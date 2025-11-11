“La oficina de las malas noticias” combina teatro y música en The Comedy Club

“La oficina de las malas noticias” es una obra escrita por Claudia Espínola, quien además comparte la dirección de la puesta con Patrick Altamirano y realiza una participación especial en la puesta.

La obra, protagonizada por Tainá Lipinski y Edu Closs, se centra en una oficina donde los finales felices están encajonados o en revisión. Allí Maia se enfrenta nuevamente a una mala noticia: su solicitud ha sido rechazada y no le queda mucho tiempo.

Entre negativas y protestas la llegada de un desconocido cambia por completo el protocolo, ya que irrumpe con un propósito tan misterioso como familiar, y obliga al destino a abrir un expediente inesperado.

Esta comedia sobre las segundas oportunidades y que invita a brindar por todo aquello que no salió como esperábamos, cuenta con música original de Altamirano, quien toca en vivo durante las funciones.

La puesta se lleva a cabo en La Esquina Cooltural - The Comedy Club (República Francesa y Eligio Ayala). Las últimas funciones serán hoy y mañana a las 21:00. No obstante, el público puede llegar antes y pedir algo para beber o comer y disfrutar del espectáculo sin formalidades.

Las entradas cuestan G. 80.000 y se pueden adquirir en forma anticipada al (0972) 708-090. Los cupos son limitados.