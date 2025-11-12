“El macatero de Villa Yvytu” llega a la Manzana de la Rivera

La obra llega desde Yaguarón de la mano del elenco Teatro Yara, con una propuesta que conjuga teatro popular, realismo mágico y conciencia ambiental.
En un pueblo imaginario cubierto por el humo, la historia gira en torno a Kalasú, un macatero mágico que aparece con soluciones embotelladas para los problemas de los habitantes.
A través de personajes simbólicos, situaciones absurdas y momentos de humor, la obra se convierte en una metáfora del aire que respiramos, las decisiones que tomamos y las consecuencias de mirar hacia otro lado.
“El objetivo no es solo entretener, sino también generar preguntas. La obra hace reír, emociona y deja pensando”, comentó su autor.
En escena estarán Vicente Cardozo, Sofía Cardozo, Peter González, Anahí Martínez, Sebastián Maldonado, Tobías Martínez, Genn Servín, Carmen Ochoa y Rodrigo Valiente.