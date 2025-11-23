“Atrapados en el museo” sube a Escena en Villa Elisa

La Escuela de Teatro Actuarte prepara para este domingo 23 de noviembre una velada teatral que promete conquistar al público familiar. Bajo el título “Atrapados en el Museo”, la obra se presentará a las 20:00 en el Anfiteatro Municipal Rafael Rojas Doria de Villa Elisa, ofreciendo una propuesta escénica en la que la fantasía y el humor se combinan para recrear una noche muy particular.

Diana Vázquez, responsable de la adaptación y dirección, guía a un elenco de estudiantes que se enfrentan a una situación inesperada: un grupo de jóvenes queda accidentalmente encerrado en un museo, sin imaginar que, al caer la noche, las piezas y personajes exhibidos comienzan a cobrar vida.

Inspirada de manera libre en la célebre película “Una noche en el museo”, la obra invita a descubrir, con ritmo dinámico y tono cómico, cómo los protagonistas intentan descifrar los misterios del lugar mientras conviven con figuras que abandonan su quietud habitual para interactuar con ellos.

