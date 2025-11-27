Purahéi Soul y Camila Orué despliegan una década de creación con la muestra “Tramas sonoras de la guarania”

La propuesta se presenta como un viaje íntimo a través de saberes y prácticas que hunden sus raíces en la historia cultural del país. Desde la herencia musical ligada a José Asunción Flores hasta la investigación textil y la resignificación del vestir como gesto identitario, la exposición invita a contemplar el diálogo que estos artistas sostienen desde hace años con la tradición.

Durante estos días, el colectivo abre su archivo en visitas guiadas y ofrece espacios participativos donde confluyen talleres de artesanía, diseño y música, además de una tienda pop-up con piezas de Camila Orué.

Con actividades diferentes cada día, la programación se destaca el sábado 29 de noviembre, con una jornada que concentrará una serie de encuentros especiales.

A las 11:00, se ofrecerá un brunch preparado por Latente, acompañado de una visita guiada que permitirá apreciar con mayor profundidad el proceso creativo detrás de la muestra. Ya por la tarde, a las 15:00, las personas asistentes podrán participar en un taller de encaje ju y bordado comunitario a cargo de Gisele Baddhou, una instancia para acercarse de manera práctica a técnicas tradicionales.

Más entrada la tarde, a las 17:30, Purahéi Soul y Camila Orué protagonizarán la charla “Tramas sonoras”, un espacio de reflexión sobre la relación entre música, textil y memoria cultural. La jornada culminará a las 19:00 con un concierto de cierre del propio dúo, pensado como una celebración colectiva en el corazón del barrio Las Mercedes.

Para las actividades del sábado, la entrada tiene un costo de G. 30.000 e incluye un trago en Koggi, sumando así un componente gastronómico a esta experiencia que combina arte, tradición y comunidad.

Un proyecto comunitario

La muestra forma parte de “Caminos de la Guarania”, el proyecto de Purahéi Soul, recientemente declarado de Interés Turístico Nacional por la Secretaría Nacional de Turismo.

En el marco de esta iniciativa, los artistas ya han llevado la guarania a distintas ciudades de Estados Unidos como Miami, Utah, Las Vegas, Jersey, Chester y Philadelphia, como parte de un recorrido que celebró y difundió la cultura paraguaya, incluso llevando al dúo vistiendo las prendas en la antesala de los Grammy Latinos.