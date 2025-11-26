Kaese y Nath Aponte serán las encargadas de abrir el show de Shakira en Paraguay

Con un vídeo entrevistando a Shakira, Nath Aponte anunció anoche que estará abriendo uno de los dos conciertos que la artista colombiana ofrecerá en Asunción este viernes 28 y sábado 29 de noviembre.

En la otra fecha, será Kaese la encargada de presentarse ante el público presente en el Estadio La Nueva Olla. “Voy a ser telonera de Shakira. Estoy demasiado contenta y agradecida con G5 por invitarme a ser parte del show del año, del concierto del año”, expresó la cantante.

“Para mí es un honor ser telonera de Shakira, una artista que yo admiro desde chiquitita”, agregó la artista, quien anunció que también será parte del segmento “Caminá con La Loba”.

Nath Aponte, la cantante que se hizo conocida por su participación en el programa “La Voz” de Argentina, viajó el pasado fin de semana a Chile donde tuvo la oportunidad de conocer a Shakira.

“Vas a cantar en Paraguay ¡Qué increíble! ¡Qué lindo que vamos a estar ahí“, expresó la estrella colombiana, mientras Nath temblaba de emoción.

“Voy a ser tu telonera”, expresó por su parte la cantante paraguaya, señalando a Shakira la gran expectativa que genera su regreso a nuestro país. “Te prometo que no te voy a defraudar”, agregó.

Varios músicos invitados

Según comentaron desde la producción del show de Shakira, algunos músicos paraguayos también van a ser parte de estos conciertos enmarcados en la gira “Las Mujeres Ya No Lloran”. Los mismos compartirán con la estrella colombiana en dos canciones, según anticiparon.

Si bien surgieron rumores de que la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura sería parte del show, el director de la agrupación, Favio Chávez, señaló a ABC que “no hay nada al respecto, más que buenas intenciones de gente cercana al club de fans y producción, pero ninguna propuesta al respecto”.