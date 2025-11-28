Noche de humor y solidaridad en San Lorenzo

Varios artistas serán parte de este encuentro solidario en el que, a través del humor, buscarán brindar apoyo a la labor que realiza la Fundación Renaci. El stand up fest “Humor con Amor” será a las 19:00 en el Auditorio Pykasu del Fuente Shopping de Salemma (Ruta Mcal. Estigarribia y Av. Pastora Céspedes).

Gustavo Cabaña, Juanchón, Tuki Franco, Alcides González, Cologuayo, El Gato Siamés, Víctor Escobar, Oscar Godoy, Juan Andrés Arce, y Camilo Sánchez serán parte de este encuentro, que tendrá como host a Dani Galindo.

Las entradas generales cuestan G. 80.000 y se pueden adquirir a través de la web www.asuncion.live.