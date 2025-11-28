Cultura
28 de noviembre de 2025 - 17:56

Noche de humor y solidaridad en San Lorenzo

Gustavo Cabaña presentará monólogos y más en el CPJ.
Gustavo Cabaña es uno de los artistas que serán parte de "Humor con amor".Archivo, ABC Color

“Humor con amor. Stand up fest” se denomina la actividad que se realizará este sábado 29 en el Shopping Fuente de la ciudad de San Lorenzo. El evento busca recaudar fondos para apoyar a la Fundación Renaci, que acompaña a niños y niñas con cáncer.

Varios artistas serán parte de este encuentro solidario en el que, a través del humor, buscarán brindar apoyo a la labor que realiza la Fundación Renaci. El stand up fest “Humor con Amor” será a las 19:00 en el Auditorio Pykasu del Fuente Shopping de Salemma (Ruta Mcal. Estigarribia y Av. Pastora Céspedes).

Gustavo Cabaña, Juanchón, Tuki Franco, Alcides González, Cologuayo, El Gato Siamés, Víctor Escobar, Oscar Godoy, Juan Andrés Arce, y Camilo Sánchez serán parte de este encuentro, que tendrá como host a Dani Galindo.

Las entradas generales cuestan G. 80.000 y se pueden adquirir a través de la web www.asuncion.live.