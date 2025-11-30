Agenda cultural y artística del 30 de noviembre al 6 de diciembre

DOMINGO 30

City Tour / Open Bus

Ofrecido por: Municipalidad de Asunción

Hora: 17:00

Lugar: Salida desde el Centro de Información Turística, Costanera

Informaciones: Asuncion.live

MARTES 2

Concierto navideño de la Embajada Alemana

A las 19:30 se realizará el tradicional Concierto de Navidad de la Embajada de Alemania en la capellanía Virgen de la Asunción (ex Seminario Metropolitano, Avda. Brasilia c/ 25 de Mayo, Asunción).

El concierto contará con la participación del Coruci –Coro de la Universidad Católica de Itapúa–, bajo la dirección del maestro Javier Goligorsky y el acompañamiento instrumental del conjunto Airioso.

El programa abarcará música navideña sacra e internacional así como villancicos alemanes. El acceso es libre y gratuito por orden de llegada. Informaciones: @alemaniaenparaguay

JUEVES 4

Concierto / OSCA

Ofrecido por: OSCA

Hora: 20:00

Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane

Informaciones: @osca_py

VIERNES 5

Concierto / La Nuestra en Concepción

Ofrecido por: La Nuestra

Hora: 22:30

Lugar: Plaza de la Libertad, General Garay, Concepción

Informaciones: ticketea.com.py

Teatro / Navidad sin plata yvyguy

Ofrecido por: Claroscuro teatro

Hora: 20:30

Lugar: Teatro Latino

Informaciones: ticketea.com.py

Concierto / Villagrán Bolaños

Ofrecido por: Villagrán Bolaños

Hora: 19:00

Lugar: Voudevil

Informaciones: tuti.com.py

SÁBADO 6

Mercadillo navideño

Como todos los años el Mercadillo navideño del Instituto Cultural Paraguayo Alemán-Goethe Zentrum (ICPA-GZ) te espera con artesanías, adornos para el arbolito, los más sabrosos dulces navideños alemanes, concierto de villancicos, espacio de juegos y mucho más.

La cita es de 15:00 a 20:00 en el ICPA (Juan de Salazar y Artigas). Más informaciones: @icpa_gz

Concierto / Rock en Py Fest

Ofrecido por: Salamandra

Hora: 14:00

Lugar: Centro Cultural del Puerto de Asunción

Informaciones: ticketea.com.py