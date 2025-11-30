“La Navidad florece en el Paraguay” reunirá hoy a varios artistas en el Palacio de López

Más de 150 artistas serán parte de “La Navidad florece en el Paraguay”, el evento que acompañará hoy el encendido del Árbol de Navidad ubicado en los jardines del Palacio de López, sobre la Avda. El Paraguayo Independiente.

Para las 17:00 está previsto el inicio de esta actividad, organizada por la Oficina de la Primera Dama en conjunto con la Municipalidad de Asunción y la Asociación de la Movida del Centro Histórico de Asunción (AMCHA).

A las 18:00 se realizará la presentación de la obra teatral “La carta de Papá Noel”, en un escenario que estará ubicado hacia la fachada litoral del Palacio. En este mismo sitio, a las 19:20 subirá a escena la Orquesta Nacional de Música Popular.

A las 20:00, en otro escenario que estará sobre El Paraguayo Independiente se presentará la Orquesta Sinfónica Nacional. La misma contará con la participación especial de Jazmín del Paraguay, Dalma Ferreira, Melissa Hicks y Enrique Zayas.

Para las 20:25 está previsto el encendido del árbol navideño, seguido por un show del grupo Tierra Adentro, a partir de las 20:30.

Las flores del Paraguay

Este año, el Árbol de Navidad estará nuevamente decorado con elementos elaborados por más de 30 maestros artesanos de distintos puntos del país. La ornamentación contará con piezas de madera, fibra natural y detalles en torno a las flores de nuestro país.

Algunas de las flores que serán resaltadas en este árbol son las del chivato, con su color rojo vibrante; la del mburucuyá, nuestra flor nacional; y la flor de coco, que evoca la decoración tradicional de los pesebres familiares.

“Estas flores fueron cuidadosamente talladas en madera por artesanos de Altos, quienes trabajaron pétalo por pétalo para capturar la esencia natural de cada especie y lograr que el árbol transmitiera la sensación de estar floreciendo ante nuestros ojos”, indicaron desde la Oficina de la Primera Dama.

En la decoración del árbol también participaron artesanas de Limpio, que aportaron hojas, estrellas y detalles tejidos en karanday.

Desde mañana 1 de diciembre, también se podrá visitar el pesebre en los jardines del Palacio, que contará con 12 piezas con figuras en tamaño real, que fue elaborado por la maestra artesana Cirila Cabrera en su taller de Areguá.

El pesebre estará protegido por una gruta de ysypo, elaborada en la ciudad de Tobatí por la familia Esquivel, conocida por su destreza en el manejo de las fibras naturales.

Los organizadores invitaron al público a llegar temprano y aseguraron que habrá estacionamiento gratuito, así como el servicio Búho de transporte público, que saldrán de la esquina de Colón y Presidente Franco a partir de las 22:00.