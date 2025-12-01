Acto de memoria en el Ycuá Bolaños: Homenaje a las víctimas y proyección del documental “Yvera”

Este encuentro mensual es organizado por la Coordinadora de Víctimas, Familiares y Personas Amigas de Afectados, y representa un compromiso sostenido con la preservación de la memoria histórica. El objetivo es mantener viva la llama del recuerdo, ofreciendo un momento de unidad para que la ciudadanía pueda reflexionar sobre la tragedia y la importancia de la justicia y la verdad.

Para esta edición de diciembre, el acto incluirá una actividad especial: la proyección del cortometraje documental “Yvera”. Este material audiovisual de 17 minutos de duración fue producido y realizado por Miluno, y está dirigido por Bruno Díaz y Milena Aguayo.

“Yvera” es una pieza que profundiza en el difícil pero inspirador proceso de resiliencia que han atravesado los familiares y las propias víctimas sobrevivientes del trágico incendio ocurrido hace dos décadas. El documental se presenta como un testimonio de la fuerza y la capacidad de superación de una comunidad marcada por el dolor.

La Coordinadora de Víctimas, Familiares y Personas Amigas extiende una cordial invitación a toda la comunidad y a la ciudadanía en general para que acompañe este acto. La presencia de la gente es fundamental para honrar a los ausentes y para preservar activamente la memoria de los sucesos que tuvieron lugar en este sitio.