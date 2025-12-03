Cinco actividades culturales celebrarán identidad, tradición y espíritu navideño

La Compañía Artística República Saraki celebrará su décimo aniversario con el estreno de “Sapukái: El Grito de la República”, una puesta que combinará danza folclórica, música en vivo y teatro en un formato concebido para reivindicar elementos esenciales de la identidad nacional.

La función se realizará a las 21:00, en el Teatro Lírico José Asunción Flores del Banco Central del Paraguay, con acceso libre y gratuito por orden de llegada.

La propuesta integrará coreografías, musicalidad tradicional y actuaciones que recorrerán pasajes de la memoria colectiva. Entre los artistas invitados se prevé la participación del Grupo Génesis y de los actores Felipe Jara y Lidia López, quienes incorporarán escenas que evocarán símbolos, costumbres y episodios significativos del país.

“Sentido único” en la Manzana de la Rivera

El Auditorio Ruy Díaz de Guzmán de la Manzana de la Rivera recibirá los días 3 y 4 de diciembre, a las 20:30, la obra “Sentido único”, escrita y dirigida por Fidel Rojas. La pieza presentará una combinación de comedia negra, sátira y filosofía cotidiana, proponiendo cerrar el año con una mirada irónica sobre la fugacidad de la existencia.

Trece personajes se ubicarán en un espacio simbólico entre lo terrenal y lo eterno, donde aguardarán un enigmático pasaje hacia la trascendencia mientras atraviesan confesiones y revelaciones que los conducirán una y otra vez al punto de inicio. Las entradas anticipadas y en puerta estarán disponibles a precios diferenciados.

Recorrido por la obra de José Asunción Flores

Las Casas Bicentenario del Centro Cultural de la República El Cabildo realizarán, a partir de las 19:00, un recorrido temático dedicado a la Guarania, en el marco del primer aniversario de su declaratoria como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

El itinerario comenzará en la Casa Bicentenario de las Artes Visuales Ignacio Núñez Soler, donde se proyectará la película “India” con música de José Asunción Flores.

A lo largo del trayecto se desarrollarán presentaciones musicales, monólogos, performances de danza y declamaciones literarias que acercarán al público al universo creativo del compositor. La caminata será de acceso libre y gratuito y contará con intérpretes de lengua de señas. Al finalizar, de forma opcional, el Hotel Guaraní ofrecerá una cena a costo preferencial.

Encendido del árbol y serenata a la Guarania

El Palacio de López será escenario del encendido del árbol navideño a las 19:30, en una actividad pensada para disfrutar en familia. El encuentro también conmemorará el aniversario de la declaratoria de la Guarania como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La velada incluirá un concierto de la Orquesta Nacional de Música Popular, acompañada por invitados especiales, quienes presentarán un repertorio destinado a celebrar y fortalecer este género estrechamente vinculado con la identidad musical del país.

Concierto barroco

La Catedral Metropolitana de Asunción acogerá a las 19:00, el Concierto Navideño de música barroca “Tesoros del Barroco Latinoamericano”. El espectáculo será organizado por cuarto año consecutivo por la Embajada del Perú en Paraguay, con el propósito de estrechar vínculos culturales y difundir uno de los capítulos más destacados del barroco mestizo del antiguo Virreinato del Perú.

El Ensamble Paraqvaria, dirigido por el maestro Ian Szarán, interpretará obras pertenecientes al repertorio histórico de las misiones jesuíticas guaraníes y de centros musicales como Lima y Cusco. La entrada será libre y gratuita hasta completar aforo.