Diciembre en el MuCi: astronomía, talleres y vacaciones científicas

Tras una serie de actividades previas, la agenda continúa después de este 8 de diciembre con propuestas que combinan ciencia y tradición navideña.

Lea más: Biblioteca Nacional recibe en donación libros que pertenecieron a Augusto Casola

El sábado 13, de 18:30 a 20:30, se celebrará el Laboratorio de galletitas, un taller que une cocina y experimentación para descubrir la ciencia detrás de las recetas festivas.

Durante todo el mes seguirán también las dinámicas semanales del TatakuaLab: cada jueves por la tarde el espacio invita a resolver Misterios científicos y, al anochecer, a disfrutar de los Cuenta Cuentos; los viernes continúan los Experiviernes, dedicados a explorar fenómenos de la vida cotidiana; los sábados se mantiene el ciclo Sábado porã con una merienda al aire libre para observar aves; y los domingos se reserva la jornada Domingos bicheros para conocer la colección de insectos vivos del laboratorio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El fin de semana del 6 y 7 comenzó la colonia de vacaciones científicas, apoyada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que incluye acceso gratuito a la muestra ASTRA, experimentos y salidas de observación de aves. Al tratarse de una actividad que se extiende más allá del 8 de diciembre, se mantiene como parte de la programación vigente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En los jardines del museo continúa igualmente el Club Jardinero “Po Prendé”, que retomará sus encuentros los viernes 12 y 19, de 17:00 a 18:00, con propuestas de creación de jardines temáticos. Además, el sábado 20, de 18:30 a 21:00, se instalará el MuCiTrón, un megatelescopio preparado para observar Saturno.

En el planetario, la cartelera de diciembre incluye espectáculos dedicados al Sistema Solar, sus lunas, el zodiaco y la exploración espacial. También vuelve la Astro Escuela, que abrirá los días 13 y 20 entre las 18:30 y las 21:00, pensada para quienes deseen aprender a explorar el cielo a través de sesiones teóricas y prácticas.

Para todas las actividades, el museo recuerda que dispone de la Hora tranqui cada sábado y domingo de 14:00 a 15:00, destinada a ofrecer una visita más amable a personas con neurodivergencia tanto en el TatakuaLab como en San Cosmos. Más información y entradas están disponibles en muci.org y en el WhatsApp 0985 701320.