Guitarra y bajo en diálogo: presentación gratuita de Matías Arriazu y Malena Azul en Asunción

El reconocido dúo instrumental argentino integrado por Malena Azul (bajo eléctrico de 6 cuerdas) y Matías Arriazu (guitarra de 8 cuerdas) llegará por primera vez a Paraguay para presentarse el sábado 14 de diciembre, a las 20:00, en la terraza del tradicional Lido Bar.

El concierto será con acceso gratuito, ofreciendo una oportunidad única para disfrutar de una propuesta musical de vanguardia en un formato íntimo y al aire libre.

La dupla desarrolla un lenguaje propio basado en el diálogo tímbrico entre sus instrumentos, con un repertorio que combina composiciones originales y arreglos inspirados en la música argentina, fusionados con influencias del jazz y de la música contemporánea del siglo XX. Su trabajo destaca por la búsqueda sonora, la improvisación y una interacción constante que da lugar a un sonido personal dentro de la escena instrumental actual.

Malena Azul, nacida en Viedma (Río Negro), forma parte de la nueva generación de bajistas argentinos. Ganadora de un concurso del INAMU a los 19 años, ha desarrollado una carrera que abarca conciertos en Argentina y Brasil, grabaciones con ensambles corales y la publicación de libros de estudio que se utilizan ampliamente en el ámbito académico. Actualmente trabaja en su primer disco solista y en un proyecto conjunto con Arriazu.

Por su parte, Matías Arriazu, oriundo de Formosa, es considerado uno de los referentes de la guitarra de 7 y 8 cuerdas en la región. Ha colaborado con figuras como Mercedes Sosa, Liliana Herrero, Juan Falú y Egberto Gismonti —con quien estudió orquestación gracias a una beca del INAMU—. Su obra incluye discos editados en Argentina y el exterior, entre ellos un álbum publicado por el prestigioso sello ECM Records. En la actualidad prepara un nuevo trabajo discográfico en colaboración con Malena Azul.

La presentación en Asunción marca un hito especial para ambos músicos, consolidando un proyecto en plena expansión y ofreciendo al público paraguayo una experiencia sonora diferente, refinada y abierta a la improvisación.