Maestros del Arte 2025, un impulso que renueva el compromiso artístico

Maestros del Arte, el reconocimiento otorgado desde hace más de dos décadas por el Centro Cultural de la República El Cabildo, sumó a cinco nuevos galardonados: Luz María Bobadilla en Música, Erenia López en Teatro, Margarita Miró en Literatura, Maribeth Brizuela en Danza y Osvaldo Pitoé en Artes Visuales.

El director del CCR Cabildo, Aníbal Saucedo Rodas, afirmó que la elección de los galardonados se basó en tres ejes de evaluación: la obra en sí misma, ponderando su originalidad de trascendencia; el impacto en la formación de las nuevas generaciones, y la gestión y el liderazgo para el fortalecimiento del sector cultural en su conjunto.

El acto contó con la presencia de la ministra de la Secretaría Nacional de Cultura, Adriana Ortiz, quien destacó a los galardonados y subrayó “que una política pública también está en el reconocimiento en vida”.

Luz María Bobadilla, concertista de guitarra y actual directora del Instituto Municipal de Arte de Asunción (IMA), agradeció la distinción señalando que la misma le genera “un profundo honor, gratitud y gozo”.

“La música ha sido para mí mucho más que una profesión, ha sido mi lenguaje con el mundo, ha sido el medio para ver crecer a muchos a través de la docencia, ha sido el medio con el que llevé a Paraguay a cientos de escenarios en el mundo”, expresó.

También expresó que esta distinción significa “un impulso para seguir el camino de la música con honestidad y compromiso, como lo he hecho siempre y lo seguiré haciendo”.

María Elizabeth “Maribeth” Brizuela expresó su alegría y gratitud por este reconocimiento, señalando que el mismo “no solo representa un logro personal”, sino que es “el reflejo del apoyo incondicional” de su familia, amigos y mentores.

“Este reconocimiento es una valoración al arte de nuestro país, que nos impulsa a seguir adelante y redoblar los esfuerzos. Gracias por otorgarme este increíble honor”, agregó la destacada bailarina, coreógrafa y docente.

La actriz, narradora, investigadora y docente Erenia López agradeció el reconocimiento y subrayó la importancia del arte en la formación en todos los ámbitos.

También señaló la necesidad de que el Estado provea los medios “que incluya a toda la población para instalar en el país una convivencia crítica, pacífica, creativa y de libre expresión a través del arte”.

López señaló que “el arte es inherente al ser humano” y que todos nacemos con la capacidad de expresarnos a través de las diferentes herramientas artísticas.

Agregó que es en la familia, en el sistema educativo y en la sociedad “donde se incuba la elección o no de alguna de ellas y todas dependen de la oportunidad que se brinda para lograr la iluminación de ese fuego eterno que es la vocación por el arte”.

A su turno, la escritora, investigadora e historiadora Margarita Miró Ibars agradeció el reconocimiento y recordó que cuando era niña su gran deseo era ser maestra.

“Hay muchas formas de enseñar y este reconocimiento para mí es una gran responsabilidad porque es no bajar la guardia, no ofender a quienes confiaron en nosotros, ser más cuidadosa todavía”, expresó.

Afirmó que gran parte de su amor por el Paraguay proviene de sus padres inmigrantes catalanes, quienes no le prohibieron amar y hablar en guaraní, ya que esto le permite poder “entender y sentir el sentir del paraguayo guaraní hablante”.

También recordó la importancia que tiene la palabra para los guaraníes: “con la palabra no se miente y hoy debemos usar la escritura para registrar esos sentimientos, esas expresiones y, a través de las otras manifestaciones, la danza, la música, el teatro, se pueda llegar al alma a través de las letras”.

Osvaldo Pitoé, reconocido como Maestro del Arte en la categoría de Artes Visuales, no pudo estar presente en la ceremonia ya que reside en el centro del Chaco paraguayo.

“Su arte pictórico representa lo más profundo del pueblo Nivaclé, lo más profundo de esa mirada generosa, de cómo un pueblo resiste a través del arte”, señaló la ministra Adriana Ortiz.

En este sentido, señaló que mediante el arte este pueblo originario habla de la deforestación y las desigualdades. También recordó el trabajo que realiza Pitoé formando a nuevos referentes en diferentes comunidades del Chaco central “donde la resistencia de los pueblos indígenas es real, es viva y late a través de un bolígrafo, un pincel y un papel”.