19 de diciembre de 2025 - 19:40

“Somos Artesanía” vuelve al Puerto de Asunción destacando la producción nacional

Feria SOMOS Mas de 150 Artesanos del Py en el Centro Cultural del Puerto Hoy 21 de Diciembre de 2024 Gustavo Machado
Gustavo Machado

El Centro Cultural del Puerto albergará este sábado y domingo a “Somos Artesanía”, el mercado que reunirá a unos 200 artesanos de todo el país. Espectáculos de danza y música, talleres y más actividades acompañarán a este evento, en el que se podrán encontrar regalos para estas fiestas.

“Somos Artesanía”, el mayor mercado de artesanía de Paraguay, volverá a realizarse este fin de semana en el Centro Cultural del Puerto de Asunción. Será de 9:00 a 21:00 en ambos días, con acceso libre y gratuito.

La actividad es organizada por el Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA) y reunirá a unos 200 expositores provenientes de distintos puntos del país. La producción de los artesanos estará dividida en varias categorías: alfarería y cerámica, cestería y fibras vegetales, cuero, madera, astas y metales, y textiles.

La inauguración del evento será este sábado a las 11:30 con la entrega de la Medalla al Mérito a los Maestros Artesanos y el reconocimiento a las Guardianas de la Artesanía Paraguaya 2025.

Para las 15:00 está prevista la entrega de la declaratoria de técnicas emblemáticas: faja y 4 lisos; mientras que a las 16:00 se presentará una revista con comunidades indígenas y “Creadoras”.

A las 17:00 estará presente el Conjunto Folclórico de la Policía Nacional, mientras que a las 19:00 se presentarán la Banda, el Ballet y el Conjunto Folclórico Municipal de Asunción.

Textiles elaborados con diversas técnicas como el ao po'i, ñanduti, encaje ju y otros se podrán encontrar en "Somos artesanía".
En el marco de este evento, los artesanos también compartirán sus conocimientos y técnicas a través de talleres. El sábado a las 14:00 estará la Prof. Norma Martínez ofreciendo un taller de ñandutí, mientras que a las 18:00 habrá un taller de filigrana con Vania Martínez, ganadora del premio Jajapo 2025.

El domingo a las 10:00 habrá una demostración de cestería en ysypo con Rosa Amarilla para la elaboración de una “corona navideña”.

A las 11:00 estará presente el Ballet Folklórico Nacional de la Secretaría Nacional de Cultura y, a las 14:00, habrá un taller de dibujo con el artista indígena Richart Peralta.

Trabajos en fibras vegetales también se podrán encontrar en esta gran feria de artesanía.
Para las 16:00 está prevista la entrega de los premios Jajapo 2025, mientras que desde las 18:00 habrá música en vivo con Chabely Fretes y Juancho Ojeda, seguido por el Elenco Folclórico “Las paraguayitas de Arasunu”.

“Con Somos Artesanía 2025 buscamos fortalecer el potencial económico, social y cultural del sector, contribuyendo al bienestar de las comunidades artesanas y y a la valoración de su aporte a la cultura nacional”, expresaron desde el IPA.

Destacaron además que este mercado es mucho más que una feria comercial. “Es un espacio de conciencia y valoración del trabajo hecho a mano, que impulsa la protección de los derechos colectivos de las comunidades artesanas, fomentando el comercio justo, ético y equitativo entre productores y consumidores”, remarcaron.