“Somos Artesanía” vuelve al Puerto de Asunción destacando la producción nacional

“Somos Artesanía”, el mayor mercado de artesanía de Paraguay, volverá a realizarse este fin de semana en el Centro Cultural del Puerto de Asunción. Será de 9:00 a 21:00 en ambos días, con acceso libre y gratuito.

La actividad es organizada por el Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA) y reunirá a unos 200 expositores provenientes de distintos puntos del país. La producción de los artesanos estará dividida en varias categorías: alfarería y cerámica, cestería y fibras vegetales, cuero, madera, astas y metales, y textiles.

La inauguración del evento será este sábado a las 11:30 con la entrega de la Medalla al Mérito a los Maestros Artesanos y el reconocimiento a las Guardianas de la Artesanía Paraguaya 2025.

Para las 15:00 está prevista la entrega de la declaratoria de técnicas emblemáticas: faja y 4 lisos; mientras que a las 16:00 se presentará una revista con comunidades indígenas y “Creadoras”.

A las 17:00 estará presente el Conjunto Folclórico de la Policía Nacional, mientras que a las 19:00 se presentarán la Banda, el Ballet y el Conjunto Folclórico Municipal de Asunción.

En el marco de este evento, los artesanos también compartirán sus conocimientos y técnicas a través de talleres. El sábado a las 14:00 estará la Prof. Norma Martínez ofreciendo un taller de ñandutí, mientras que a las 18:00 habrá un taller de filigrana con Vania Martínez, ganadora del premio Jajapo 2025.

El domingo a las 10:00 habrá una demostración de cestería en ysypo con Rosa Amarilla para la elaboración de una “corona navideña”.

A las 11:00 estará presente el Ballet Folklórico Nacional de la Secretaría Nacional de Cultura y, a las 14:00, habrá un taller de dibujo con el artista indígena Richart Peralta.

Para las 16:00 está prevista la entrega de los premios Jajapo 2025, mientras que desde las 18:00 habrá música en vivo con Chabely Fretes y Juancho Ojeda, seguido por el Elenco Folclórico “Las paraguayitas de Arasunu”.

“Con Somos Artesanía 2025 buscamos fortalecer el potencial económico, social y cultural del sector, contribuyendo al bienestar de las comunidades artesanas y y a la valoración de su aporte a la cultura nacional”, expresaron desde el IPA.

Destacaron además que este mercado es mucho más que una feria comercial. “Es un espacio de conciencia y valoración del trabajo hecho a mano, que impulsa la protección de los derechos colectivos de las comunidades artesanas, fomentando el comercio justo, ético y equitativo entre productores y consumidores”, remarcaron.