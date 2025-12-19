Coro Arapy ofrece su saludo navideño con varios villancicos

El Coro Arapy sigue con la tradición iniciada por su fundador, el padre Pedro Viedma, de ofrecer un saludo musical navideño en nuestra redacción. La agrupación, actualmente dirigida por Prof. Benito Román, ofreció una selección de villancicos en italiano y español.

Niños y jóvenes son parte de esta agrupación que interpretó “Tu scendi dalle stelle” y “Campana sobre campana”, con destacados arreglos y armonías vocales.

La agrupación también ofreció “Carol of the Bells” y “Dos trocitos de madera”, conquistando aplausos y compartiendo el espíritu de las próximas fiestas de fin de año.

El padre Francisco Miranda (Sdb), director del Ateneo Salesiano, destacó que esta tradicional serenata data de los tiempos del padre Viedma. “Para nosotros es reconocer el trabajo que hacen ustedes aquí. Es una tradición que heredamos y la queremos seguir manteniendo”, expresó.

Comentó además que este año viajaron con el coro a la ciudad de Novo Hamburgo, Brasil, para participar del Festival Internacional de Coros “Julio Ebert”.

“Fue un año de muchos desafíos, pero también de recoger frutos. Hemos crecido en número, gracias a Dios, y para el año que viene queremos ir a una gira a España y luego a Turín y a Roma, en Italia; para conocer nuestras raíces cristianas y salesianas”, detalló.

Agregó que la intención de esta gira es hacer algunas presentaciones en estos países, conjuntamente con la Banda Salesiana Pa’i Pérez.

Actualmente el Coro Arapy cuenta con alrededor de 50 integrantes, todos alumnos y exalumnos de la citada institución educativa.