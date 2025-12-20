“Somos Artesanía” distingue a los maestros y guardianas en el Centro Cultural del Puerto

Con gran expectativa por parte de los artesanos provenientes de distintas localidades del país, “Somos Artesanía 2025″ se puso en marcha en el Centro Cultural del Puerto de Asunción. La feria se extiende hasta mañana, en el horario de 9:00 a 21:00, con acceso libre y gratuito.

En el marco del acto inaugural, el Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA) entregó el reconocimiento de Maestros Artesanos a diez exponentes que trabajan con diversas técnicas y materiales.

Entre los galardonados están Quintín Velázquez Cáceres (metales y astas), Erculana Gaona vda. de Arellano (cerámica), Juana Evangelista Samudio de Arias (ao po’i), Elena Riquelme de Benítez (textiles de lana y caraguatá) y Julia Cristina Álvarez de Ruiz (textiles de lana).

También fueron reconocidos Gilda Gaona de Brítez (ñandutí), Sergio Esquivel Núñez (tallado en madera), Crispín Benítez Colmán (instrumentos musicales, tallado en madera), Héctor Antonio Sánchez Sosa (cerámica) y Juan Ramón Álvarez (tallado en madera).

Igualmente, el IPA reconoció a tres Guardianas de la Artesanía 2025. El listado está conformado por la artista y gestora cultural Ysanne Gayet, directora del Centro Cultural del Lago de Areguá; la gestora cultural y directora de El Cántaro Bioescuela Popular, Joe Giménez; y la antropóloga Verena Regher, quien desde la década del 1960 trabaja con las comunidades indígenas del Chaco.

Esta edición de “Somos Artesanía” ocupa tres grandes salones del histórico edificio y se pueden encontrar varias opciones de regalo para estas fiestas de fin de año, con propuestas que se ajustan a todos los bolsillos.

También diversas opciones de pesebres y elementos de decoración para la casa, así como prendas de vestir elaboradas en técnicas tradicionales como el ao po’i, encaje ju, el ñanduti y el poncho para’i de 60 listas.

Joyas en filigrana, bolsos, elementos tallados en madera, incluyendo juegos tradicionales como el trompo y el balero; también forman parte de la amplia variedad de opciones que se ofrecen en este gran mercado de artesanías del Paraguay.

La agenda de mañana domingo contempla la demostración de cestería en ysypo con Rosa Amarilla, desde las 10:00; así como números artísticos a cargo del Ballet Folclórico de la Secretaría Nacional de Cultura, Chabely Fretes y Juancho Ojeda, y el Elenco Folclórico “Las paraguayitas de Arasunu”.

También se hará la entrega de los premios Jajapo 2025, a partir de las 16:00.

Los visitantes podrán encontrar además diversos puestos de comidas y hay un estacionamiento gratuito para 400 vehículos en el Puerto de Asunción.