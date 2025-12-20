Cultura
20 de diciembre de 2025 - 16:26

“Somos Artesanía” distingue a los maestros y guardianas en el Centro Cultural del Puerto

Uno de los salones de "Somos Artesanía" está dedicado a los Maestros Artesanos, incluyendo una exposición fotográfica.
“Somos Artesanía 2025″ ya abrió sus puertas en el Centro Cultural del Puerto de Asunción, ofreciendo una variedad de opciones para regalar en estas fiestas. En el acto inaugural se distinguió a diez maestros artesanos y tres guardianas de la artesanía.

Por Maripili Alonso

Con gran expectativa por parte de los artesanos provenientes de distintas localidades del país, “Somos Artesanía 2025″ se puso en marcha en el Centro Cultural del Puerto de Asunción. La feria se extiende hasta mañana, en el horario de 9:00 a 21:00, con acceso libre y gratuito.

En el marco del acto inaugural, el Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA) entregó el reconocimiento de Maestros Artesanos a diez exponentes que trabajan con diversas técnicas y materiales.

Entre los galardonados están Quintín Velázquez Cáceres (metales y astas), Erculana Gaona vda. de Arellano (cerámica), Juana Evangelista Samudio de Arias (ao po’i), Elena Riquelme de Benítez (textiles de lana y caraguatá) y Julia Cristina Álvarez de Ruiz (textiles de lana).

También fueron reconocidos Gilda Gaona de Brítez (ñandutí), Sergio Esquivel Núñez (tallado en madera), Crispín Benítez Colmán (instrumentos musicales, tallado en madera), Héctor Antonio Sánchez Sosa (cerámica) y Juan Ramón Álvarez (tallado en madera).

Igualmente, el IPA reconoció a tres Guardianas de la Artesanía 2025. El listado está conformado por la artista y gestora cultural Ysanne Gayet, directora del Centro Cultural del Lago de Areguá; la gestora cultural y directora de El Cántaro Bioescuela Popular, Joe Giménez; y la antropóloga Verena Regher, quien desde la década del 1960 trabaja con las comunidades indígenas del Chaco.

Los Maestros Artesanos 2025 y las Guardianas de la Artesanía tras recibir los reconocimientos otorgados por el IPA.
Esta edición de “Somos Artesanía” ocupa tres grandes salones del histórico edificio y se pueden encontrar varias opciones de regalo para estas fiestas de fin de año, con propuestas que se ajustan a todos los bolsillos.

También diversas opciones de pesebres y elementos de decoración para la casa, así como prendas de vestir elaboradas en técnicas tradicionales como el ao po’i, encaje ju, el ñanduti y el poncho para’i de 60 listas.

Diversas prendas de vestir se pueden encontrar en el mercado "Somos Artesanía", que se realiza hasta mañana.
Joyas en filigrana, bolsos, elementos tallados en madera, incluyendo juegos tradicionales como el trompo y el balero; también forman parte de la amplia variedad de opciones que se ofrecen en este gran mercado de artesanías del Paraguay.

Juegos tradicionales como el trompo, además de juegos didácticos en madera, también se pueden encontrar en esta edición de "Somos Artesanía".
La agenda de mañana domingo contempla la demostración de cestería en ysypo con Rosa Amarilla, desde las 10:00; así como números artísticos a cargo del Ballet Folclórico de la Secretaría Nacional de Cultura, Chabely Fretes y Juancho Ojeda, y el Elenco Folclórico “Las paraguayitas de Arasunu”.

También se hará la entrega de los premios Jajapo 2025, a partir de las 16:00.

Pesebres y otras opciones para estas fiestas se pueden encontrar en el Centro Cultural del Puerto.
Los visitantes podrán encontrar además diversos puestos de comidas y hay un estacionamiento gratuito para 400 vehículos en el Puerto de Asunción.