Músicos paraguayos de Cateura iniciaron una gira de 72 días por seis países de Europa

La música que nace del reciclaje volvió a cruzar fronteras. La Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura ya se encuentra en Europa, dando inicio a la gira más larga en la historia del proyecto, un extenso itinerario de 72 días que recorrerá seis países del continente y que consolida la proyección internacional de uno de los emblemas culturales más reconocidos del Paraguay.

La gira comenzó en España y se extenderá por Francia, Bélgica, Países Bajos, Italia y Suiza, con presentaciones en teatros, centros culturales, colegios y escuelas. En cada concierto, los jóvenes músicos de Cateura interpretan su repertorio con instrumentos construidos a partir de materiales reciclados, llevando un mensaje que combina música, conciencia ambiental y transformación social.

El inicio del recorrido tiene un valor especial para varios de los integrantes, ya que un primer grupo de músicos está viviendo por primera vez la experiencia de salir del país e incluso de abordar un avión. A lo largo del trayecto, nuevos integrantes se irán sumando a la gira, haciendo que la orquesta crezca concierto a concierto, en un proceso colectivo que refleja el espíritu del proyecto.

El debut europeo tuvo lugar en Madrid, en una presentación conjunta con La Música del Reciclaje, en un encuentro simbólico entre dos iniciativas que comparten la misma visión artística y social. La actuación contó además con la presencia de Su Majestad la Reina Sofía, en un contexto que subrayó el alcance y el reconocimiento internacional de la propuesta nacida en Cateura.

Esto fue el 25 de diciembre, cuando representantes de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura participaron del tradicional Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío de Madrid.

La velada reunió a los jóvenes músicos de la orquesta La Música del Reciclaje de Ecoembes junto a artistas invitados como la cantante Rozalén y el músico y lutier Abraham Cupeiro, en un espectáculo donde los instrumentos reciclados y las segundas oportunidades fueron los grandes protagonistas. El concierto, ya consolidado como una cita destacada del calendario cultural y social madrileño, volvió a poner en primer plano el poder de la música como herramienta de inclusión y cambio.

A lo largo de los próximos meses, la gira continuará su recorrido por distintas ciudades europeas, con el objetivo de acercar la experiencia de Cateura a nuevos públicos y seguir representando al Paraguay en escenarios internacionales. Con cada presentación, la orquesta reafirma una historia que combina arte, resiliencia y compromiso, y que demuestra que, incluso desde los contextos más adversos, la música puede abrir caminos inesperados.