La fiesta de San Baltazar sigue en Kamba Kua

Niños, jóvenes y adultos se preparan para bailar al ritmo de los tambores en el Gran Festival de Kamba Kua en homenaje a San Baltazar, que se realizará este sábado desde las 21:00 en el Club 6 de Enero de Fernando de la Mora (6 de enero c/ Cnel. Cazal - Zona Norte).

El Gran Elenco del Grupo Tradicional San Baltazar buscará rendir tributo a sus antepasados y revivir sus tradiciones ancestrales en este evento, que mantiene vigente las expresiones heredadas de aquellos lanceros y lanceras que llegaron con el prócer uruguayo José Gervasio Artigas en 1820.

Los afroparaguayos se dedican hoy a llevar adelante esta fiesta que también presentará en escena a destacados artistas nacionales.

El público podrá disfrutar de las propuestas del Grupo Secuencia Dos, el requintista Rodney Ramírez, Los Ídolos de Piribebuy, además de Dalma Ferreira y Bohemia Guaraní.

También serán parte de esta fiesta el dúo cómico Jagua ha Pirai y el grupo La Retrocumbia, para cerrar la fiesta a puro baile. La animación del evento estará a cargo de Fidel Chamorro.

Las entradas tienen un costo de G. 40.000 y podrán ser adquiridas en puerta. El sitio cuenta con un estacionamiento propio con servicio de guardia privada a G. 20.000.

En el sitio también se podrá encontrar una cantina con comidas típicas como mbeju, pajagua mascada, empanadas, butifarra, que serán a beneficio de la Capilla San Baltazar.

Igualmente habrá hamburguesas, lomitos, pizzas y una barra de tragos.

Lourdes Díaz, coordinadora del festival, señaló que por esta vez no contarán con el tradicional kishima, un alimento característico de la comunidad de Kamba Kua elaborado a partir de mandioca hervida y coco molido.

Detalló que la ausencia de esta expresión gastronómica, que se cocina a las brasas al estilo de la chipa kavure, se debe a la dificultad para conseguir el coco.

Con respecto al pronóstico de lluvias, los organizadores señalaron que cualquier anuncio lo estarán realizando en el transcurso de este sábado a través de la página de Facebook del Grupo Tradicional San Baltazar de Kamba Kua.

Trabajo comunitario

“El Festival de los Kamba, conocido a nivel nacional e internacional, es la principal actividad de expresión cultural afrodescendiente de nuestro país, por lo que es apreciada en toda la región de Latinoamérica”, según destacaron los organizadores.

Señalaron además que con el Grupo Tradicional San Baltazar trabajan para la realización de este festival la Comisión de la Capilla San Baltazar, el Club 6 de Enero y la Comisión Vecinal del Barrio Loma Campamento.

Este festival se enmarca en un variado calendario de actividades en tributo a San Baltazar, uno de los tres reyes magos, como los rezos, las misas, el bautismo comunitario y el festejo para los niños y niñas de la comunidad. Este último se realizó el pasado 6 de enero, en coincidencia con el Santo Rey Ára.

La agenda del novenario a San Baltazar seguirá hasta el próximo viernes 16 con los rezos del rosario a las 18:15 y la realización de misas en diferentes espacios como el centro comunitario y la capilla. También se prevé que el miércoles 14 la misa sea en el Hospital de Clínicas.