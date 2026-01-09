Carnaval sin plumas: ensayo general será este sábado con entradas populares en Encarnación

El Club de Clubes anunció la realización del Ensayo General del Carnaval Encarnaceno 2026, que tendrá lugar este sábado 10 de enero, desde las 21:00, en el Centro Cívico Municipal “Betty y Mario Pérez”, conocido popularmente como el Sambódromo de Encarnación.

El evento forma parte del calendario oficial del Carnaval Encarnaceno y permitirá al público disfrutar de un anticipo del despliegue artístico, musical y coreográfico que marcará la edición número 100 de esta tradicional fiesta popular.

La entrada general tendrá un costo de G. 10.000, brindando a la comunidad la posibilidad de acompañar y alentar a los clubes participantes en una noche cargada de color y alegría.

El orden de presentación de los clubes será el siguiente: Club Sacachispas; Club Radio Parque; Club Universal; Club Nacional; Club San Juan; Club 22 de Setiembre; y, como cierre, el Club Pettirossi.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Carnaval encarnaceno: estas son las alegorías y comparsas que harán vibrar la ciudad

El evento

Durante el Ensayo General, los clubes preparan coreografías especiales para hacer una prueba de tiempo y de equipos de sonido, previo al gran evento. Debido a la gran concurrencia de público que suele tener, las comparsas realizan un espectáculo especial, pero sin utilizar los trajes y los destaques que aparecerán en la noche oficial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, los propios artistas hacen pruebas de tipos de calzados, en especial para las figuras, así como la coordinación de los tiempos de presentación con relación al tiempo estimado de circulación por los 400 metros del Sambódromo.

El objetivo es ajustar los detalles al reglamento de la competencia para todas las categorías y ajustar detalles para brindar el mejor espectáculo en la noche principal. Este año, la edición 100 se celebrará en cinco noches, fechadas para el 17, 24 y 31 de enero; y 7 y 14 de febrero.