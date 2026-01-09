Sociedad Científica del Paraguay celebra con música sus 105 años

En la fecha, la Sociedad Científica del Paraguay se encuentra celebrando 105 años de su fundación, a partir de una iniciativa del Dr. Andrés Barbero Crosa para impulsar la difusión de las Ciencias en el Paraguay.
La propuesta fundacional de esta sociedad tuvo entonces el respaldo de los científicos Arnoldo Winkelried Bertoni, Guillermo Tell Bertoni, Luis Migone, Manuel Domínguez, Pedro M. Rodríguez y Rodolfo Ritter, entre otros.
Desde junio de 1921 publica la Revista de la Sociedad Científica del Paraguay que, a la fecha, es la publicación científica más longeva del país.
La institución promueve la investigación en diversas áreas y actualmente cuenta con más de 80 socios activos, correspondientes y vitalicios, según destacó el Dr. Herib Caballero Campos, actual presidente de la SCP.
Esta entidad, sin fines de lucro, cuenta con el respaldo de la Fundación La Piedad. Entre algunas de sus actividades están el Encuentro de Investigadores, el Premio Andrés Barbero y el Benjamin Science Corner. Este último cuenta con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos de América.
Para celebrar este aniversario, la SCP realizará hoy un concierto con el Ensamble Sound & Feeling en su sede ubicada en Andrés Barbero 230 c/ Avda. Artigas. Será a las 19:00 y los invitados pueden confirmar su asistencia al (0971) 708-277.