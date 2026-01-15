Kandavare: una mirada fotográfica al Arete Guasu en el corazón del Chaco paraguayo

Ritual ancestral del pueblo guaraní occidental, el Arete Guasu es mucho más que una festividad. Es un espacio de encuentro comunitario, una expresión de la cosmovisión indígena y un acto de transmisión de memoria, espiritualidad e identidad.

En este contexto, Kandavare se convierte en un valioso testimonio visual de esta ceremonia, documentada en Pedro P. Peña, una de las localidades más remotas y aisladas donde el ritual sigue vivo.

La obra de Samaja destaca por su cercanía y sensibilidad. Lejos de una mirada externa o meramente documental, el fotógrafo se aproxima al Arete Guasu desde una relación construida a lo largo del tiempo con la comunidad.

Así lo subraya Roberto Galeano Monti, director ejecutivo de la Fundación Itaú: “En Kandavare, su cámara registra el Arete Guasu desde una cercanía construida a lo largo del tiempo, participando del ritual con el respeto y la sensibilidad que la comunidad de Pedro P. Peña merece”.

Fotógrafo y alto funcionario de Naciones Unidas, Mario Samaja cuenta con una trayectoria internacional que incluye haber vivido y trabajado en cerca de veinte países. Esa experiencia se traduce aquí en una mirada atenta, ética y comprometida con las culturas que retrata.

Kandavare forma parte del programa Itaú Editorial, cuyo objetivo es difundir la cultura a través de publicaciones que ofrezcan perspectivas personales y profundas sobre diversas manifestaciones culturales.

En este caso, el libro responde a una carencia específica, como señala su editor, Fernando Allen: “A pesar de la gran relevancia del Arete Guasu, aún carecía de un material gráfico que lo documente de manera integral y lo acerque al público en general”.

Con esta publicación, la Fundación Itaú reafirma su compromiso con la cultura, la educación y la preservación del patrimonio cultural inmaterial, promoviendo el acceso al conocimiento y el fortalecimiento de la identidad de los pueblos indígenas.

Desde la organización indicaron que próximamente informarán sobre la venta y distribución del material.