Artesanía, libros, música y danza en la Casona Büttner de San Bernardino

La temporada veraniega está a pleno en la ciudad de San Bernardino y, este fin de semana, el Centro de Experiencias Turísticas - Casona Büttner (Colonos Alemanes y peatonal Nuestra Señora de la Asunción) recibirá al público con una variada agenda de actividades.

Este sábado, de 14:00 a 19:00 habrá un taller de cestería en fibras vegetales (totora y karanda’y), un taller de ñandutí y la jornada “Pintando con los niños”, para conocer más de nuestra artesanía.

En ese mismo horario, también estarán los escritores abocados al género del terror y la fantasía, que forman parte de CIFFATE Paraguay.

Del panel Terror Fem participarán las escritoras Limpia Rodríguez, Mónica Laneri, Dayli Grace, Maricruz Méndez Vall, Clyde Cowan y Morena Sosa.

El panel Caballeros del Espanto, en tanto, reunirá a los escritores: Christian Encina, José Ovejero, Eduardo González y Juan Gamarra.

A partir de las 19:30, la Casona Büttner albergará a diversas presentaciones de música y danza. Estarán en escena la Academia de Danzas y la Escuela Musical de la Municipalidad de Nueva Colombia; la cantante Mirta Talavera y el guitarrista Carlos Díaz, y la Pareja Nacional de la Polca infantil.

El domingo 18, de 14:00 a 17:00, habrá talleres de cestería en fibras vegetales y ñandutí, así como la actividad “Pintando con los niños”.

A partir de las 19:30 se presentarán el arpista Miguel Ramírez y el Elenco Kuschinski Dance Talent de la ciudad de Ypacaraí.