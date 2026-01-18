Una colonia artística para jugar, crear y expresarse en la Casa de Arte Bochín

Durante el receso de verano, la Casa de Arte Bochín, ubicada en la zona de Isla Bogado, en la ciudad de Luque, pondrá en marcha una nueva edición de su Colonia de Vacaciones. La propuesta está pensada como un espacio de encuentro donde el arte, el juego y la expresión corporal se convierten en herramientas para el desarrollo creativo y emocional de niñas y niños.

La colonia se realizará del lunes 19 al viernes 24 de enero de 2026, en el horario de 9:30 a 11:30, y propone una experiencia integral que incluye actividades lúdicas, artísticas y teatrales. A lo largo de la semana, los participantes compartirán dinámicas de juego y movimiento, explorarán el mundo de las manualidades y la pintura, se acercarán al trabajo corporal y grupal, y participarán de espacios de narración de historias y cuentacuentos.

El proyecto pone especial énfasis en el cuidado del entorno y en el acompañamiento respetuoso de cada niño y niña. Las actividades se desarrollan en un ambiente pensado para favorecer la creatividad y la expresión libre, con el apoyo de un patio con sombra que permite también el disfrute al aire libre. La propuesta contempla un cupo limitado, con un costo accesible y descuentos para hermanos, con el objetivo de facilitar el acceso a las familias interesadas.

La Casa de Arte Bochín forma parte del recorrido del colectivo Bochín Teatro Clown, una compañía con una historia que se remonta a 1983, cuando fue fundada en Europa por la dupla integrada por la artista española Marisa Cubero y el creador paraguayo Jorge Brítez. Tras su paso por España y distintos países europeos, el proyecto continuó desarrollándose en Paraguay, consolidando un lenguaje propio dentro del teatro y el clown.

A lo largo de los años, esta “familia clown”, como se definen, ha construido una poética escénica singular, basada en la experiencia, el humor y la sensibilidad artística. Uno de los objetivos centrales de su trabajo ha sido siempre la transmisión de saberes y la formación de nuevos públicos, acercando las técnicas del comediante y del clown tanto a estudiantes como a profesionales, y extendiendo ese espíritu al trabajo con las infancias.

La Colonia de Vacaciones de la Casa de Arte Bochín se inscribe así dentro de una línea de trabajo que entiende al arte como una herramienta de encuentro, aprendizaje y transformación, incluso —y especialmente— durante el tiempo libre del verano.