Convocatoria abierta para espacios invitados en Noche de Galerías 2026

La próxima edición del evento abrirá al público el sábado 23 de mayo y marcará la duodécima realización de esta iniciativa que articula exposiciones simultáneas, reuniendo a artistas, galeristas, coleccionistas, críticos y gestores culturales.

Lea más: Bellas Artes abre su convocatoria 2026: carreras, fechas y cómo inscribirse

En esta ocasión, el acompañamiento curatorial general estará a cargo de Ticio Escobar, quien trabajará de manera cercana con los espacios seleccionados para articular una línea conceptual común.

Formar parte de Noche de Galerías como galería invitada implica acceder a una importante plataforma de visibilidad y proyección, tanto para el espacio como para los artistas que representa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entre los beneficios se incluyen la difusión a través de los canales oficiales de ASGAPA, presencia en piezas gráficas y digitales del evento, cobertura en medios y oportunidades de intercambio con distintos actores del sector artístico. Asimismo, cada galería contará con un monitor de apoyo capacitado por la asociación durante la jornada inaugural.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La participación en NDG 2026 también supone la inclusión automática en el Premio ASGAPA a la Escritura Crítica, que celebrará su sexta edición con el objetivo de estimular la reflexión y el análisis en torno a las artes visuales.

Las muestras de las galerías invitadas, junto con las de las galerías asociadas, serán parte del corpus de estudio de los jóvenes participantes. La ceremonia de premiación está prevista para el viernes 24 de julio, en el Instituto Guimarães Rosa de la Embajada del Brasil.

Las galerías seleccionadas deberán asumir los costos vinculados al transporte, montaje y logística de sus exposiciones, además de garantizar la apertura del espacio durante el horario oficial del evento. Las muestras deberán permanecer instaladas entre dos y tres semanas. Cabe señalar que no se contará con transporte para galerías ubicadas fuera de Asunción.