“Impermanencia”: Lucy Yegros cierra su muestra con haikus, música y memoria compartida

Este miércoles 21 de enero, a las 20:00, se realizará el finissage de Impermanencia, la exposición de Lucy Yegros que se presenta en la Casa Bicentenario de las Artes Visuales Ignacio Núñez Soler del CCR El Cabildo. El cierre de la muestra estará marcado por un programa especial inspirado en los haikus de la artista, concebido como una experiencia de encuentro entre distintas disciplinas.

Lea más: Camaleón Teatro estrena en Itá “Acecho”, un drama sobre los riesgos del mundo digital

La actividad comenzará con la lectura de Haikus Zen, el libro recientemente publicado por Lucy Yegros, que reúne una serie de textos breves atravesados por una mirada íntima y contemplativa. En esta obra, la artista despliega una faceta menos conocida de su producción, vinculada a la tradición japonesa del haiku, caracterizada por la síntesis, la precisión y la ausencia de rima. A través de palabras mínimas, Yegros comparte fragmentos de su sensibilidad y de su universo poético, en un ejercicio de condensación emocional que dialoga con su trayectoria visual. La publicación cuenta con el sello de Eclipsia Editorial.

El finissage incluirá además la proyección del video Haiku, realizado por Mónica Ismael, y una animación musical en vivo a cargo de Electro Haiku. Esta propuesta sonora se desarrollará a partir de una improvisación melódica interpretada por el trío integrado por Marcela Lezcano, Juanchi Maida y Dayli Grace, reforzando el cruce entre imagen, palabra y sonido que atraviesa toda la muestra. La jornada concluirá con un brindis de despedida.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Impermanencia fue inaugurada en el marco del 85º aniversario del nacimiento de la Maestra del Arte y propone una reflexión sobre el paso del tiempo y la transformación. La exposición reúne una serie de intervenciones realizadas por Lucy Yegros sobre fotografías del arquitecto y fotógrafo alemán Joachim Zangemberg, amigo cercano de la artista, a quien se rinde un homenaje póstumo. El recorrido se completa con piezas audiovisuales de Mónica Ismael dedicadas a la vida y obra de Yegros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde su apertura, la muestra ha convocado a decenas de artistas y a cientos de visitantes que se acercaron para conocer o reencontrarse con la obra de una figura fundamental de las artes visuales del país. Personas de distintas edades y nacionalidades dejaron mensajes de afecto y reconocimiento, dando cuenta del alcance y la vigencia de su legado.

Bajo la curaduría de Luis Vera y con el apoyo del Centro Cultural de España Juan de Salazar, Impermanencia permanecerá abierta al público hasta el viernes 23 de enero, de 8:00 a 18:00.